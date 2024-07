Biely dom hodnotí Bidenovu tlačovku pozitívne; Trump ho vysmial

Washington 12. júla (TASR) - Predstavitelia Bieleho domu označili tlačovú konferenciu prezidenta USA Joea Bidena, ktorá sa konala vo štvrtok večer vo Washingtone, za úspešnú. Biden na nej odpovedal na mnoho otázok týkajúcich sa rôznych tém domácej a zahraničnej politiky a deklaroval, že sa bude naďalej uchádzať o druhé funkčné obdobie, informovala v piatok televízia CNN.



Stretnutie s novinármi sa konalo v čase, keď v tábore demokratov zaznievajú výzvy, aby sa Biden kandidatúry vzdal. Ako dôvod sa uvádza jeho vysoký vek i nepresvedčivý výkon v TV debate so svojím republikánskym vyzývateľom Donaldom Trumpom.



Jeden z vysokopostavených predstaviteľov Bieleho domu v rozhovore pre CNN uviedol, že Biden na tlačovej konferencii preukázal "solídnu znalosť domácich tém aj zahraničných záležitostí".



Predstaviteľ Bidenovho predvolebného štábu zasa vyzdvihol, že prezident obratne diskutoval o otázkach s komplikovanými zahraničnopolitickými dôsledkami. Vyjadril súčasne ľútosť nad tým, že do debaty s Trumpom, ktorá sa konala koncom júna, neprišla "táto Bidenova verzia".



CNN predtým informovala, že čoraz viac predstaviteľov zapojených do Bidenovej kampane začína v súkromných rozhovoroch priznávať, že neveria, že Biden má šancu na víťazstvo v súboji s Trumpom, a že si želajú, aby vzdal snahu o svoje znovuzvolenie.



Mnohí demokrati si myslia, že na zmenu názoru kritikov Bidenovej kandidatúry "dnešný večer nebude stačiť".



"Príliš málo, príliš neskoro," konštatoval nemenovaný kongresman Demokratickej strany, hoci uznal, že Biden bol počas tlačovej konferencie vo forme. Dodal však, že "toto nerieši dlhodobejšie problémy a ani (nezaistí) víťazstvo."



Iný vysokopostavený predstaviteľ demokratov pre CNN povedal, že posledné vystúpenie prezidenta vyvoláva spokojnosť, lebo sa prejavila jeho osobnosť a kontrast so súperom, čo v júnovej debate nevyužil. Iný demokrat vyhlásil, že volebnému štábu sa "uľavilo".



Steve Cohen – dlhoročný demokratický poslanec zo Snemovne reprezentantov – pre CNN vyhlásil, že jeho stranícki kolegovia by mali "prestať s fantazírovaním" a mali by pochopiť, že sa treba "postaviť za Joea Bidena", lebo toto spochybňovanie len pomáha Donaldovi Trumpovi.



Cohen mal zrejme na mysli aj kolegu Jima Himesa, ktorý Bidena v noci na piatok opäť vyzval, aby odstúpil z kampane. Urobil tak ako prvý po Bidenovej štvrtkovej tlačovej konferencii.



Celkovo Bidena na odstúpenie z kampane vyzvalo 16 demokratických členov Kongresu vrátane senátora Petra Welcha zo štátu Vermont, doplnila CNN.



Autorom najvýraznejšej reakcie z tábora republikánov je Trump, ktorý vo svojom príspevku na sociálnej sieti Truth upozornil na moment, keď Biden omylom priradil viceprezidentke Kamale Harrisovej priezvisko "Trump". "Skvelá práca, Joe!" napísal Trump posmešne.