Trump: Hongkong nebude finančnou metropolou, ak ho prevezme Čína

Washington 26. mája (TASR) - Prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi sa nepáči navrhovaný čínsky zákon na potláčanie slobôd v Hongkongu a Trump zároveň vyjadril pochybnosti nad budúcnosťou tohto územia ako svetového finančného centra, ak bude legislatíva schválená. V utorok to oznámila hovorkyňa Bieleho domu Kayleigh McEnanyová.



"Je ťažké predstaviť si Hongkong aj naďalej ako finančnú metropolu, ak ho Čína prevezme," dodala na brífingu tlačová tajomníčka a zdôraznila, že varovanie pochádza priamo od Trumpa.



Peking chce, podľa očakávania už vo štvrtok 28. mája, uzákoniť legislatívu zakazujúcu aktivity smerujúce k odtrhnutiu tejto poloautonómnej oblasti od Číny, podvratnú činnosť zameranú voči centrálnej vláde, zasahovanie zahraničia do miestnej politiky a terorizmus.



Podľa kritikov tento zákon nerešpektuje princíp "jedna krajina, dva systémy", na základe ktorého mal Hongkong prisľúbené väčšie slobody, než platia v pevninskej Číne. Podľa aktivistov v Hongkongu takéto prísne obmedzovanie bude v podstate znamenať koniec osobitného štatútu bývalej britskej kolónie, ktorej voľby, slobodné médiá a ďalšie slobody pomáhajú udržať si postavenie finančného svetového hlavného mesta, takže sa vyrovná aj New Yorku a Londýnu.



Hongkongom už vlani otriasali sedem mesiacov trvajúce rozsiahle prodemokratické a niekedy násilné protesty proti úsiliu Pekingu posilniť svoje mocenské postavenie v tomto poloautonómnom meste.