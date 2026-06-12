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Biely dom: Irán súhlasil s ukončením svojho jadrového programu
Islamská republika údajne súhlasila aj s otvorením strategického Hormuzského prielivu.
Autor TASR
Washington 12. júna (TASR) - Irán v rámci dohody so Spojenými štátmi súhlasil s ukončením svojho jadrového programu a likvidáciou jadrového materiálu. S odvolaním sa na predstaviteľa Bieleho domu o tom v piatok informovali agentúra AFP a stanica Fox News, píše TASR.
Islamská republika údajne súhlasila aj s otvorením strategického Hormuzského prielivu. Kým Teherán nesplní svoje záväzky v rámci tejto dohody „viazanej na plnenie podmienok“, nedostane žiadne zmrazené finančné prostriedky, tvrdí nemenovaný predstaviteľ.
Dohoda podľa neho obsahuje viaceré zložky týkajúce sa aj iránskeho jadrového programu, ktorý má Irán ukončiť. Okrem toho už viac nebude „financovať teroristické skupiny“.
O vyjadrení tohto predstaviteľa médiá informovali po tom, ako americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social kritizoval Teherán, ktorý podľa neho poskytol médiám šíriacim „falošné správy“ informácie, ktoré nemajú „NIČ spoločné s podmienkami,“ na ktorých sa Spojené štáty a Irán písomne dohodli.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky, opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, uviedla Mehr.
Okrem toho by USA na základe tohto memoranda mali predložiť plán na „obnovu iránskej ekonomiky,“ tvrdí Mehr, podľa ktorej by Spojené štáty a ich spojenci predložili plány obnovy v hodnote najmenej 300 miliárd dolárov.
„Konečné“ rokovania o iránskom jadrovom programe a ekonomických otázkach by sa uskutočnili neskôr, avšak iránsky raketový program by nebol ich súčasťou, informovala s odvolaním sa na iránske médiá stanica Sky News.
Islamská republika údajne súhlasila aj s otvorením strategického Hormuzského prielivu. Kým Teherán nesplní svoje záväzky v rámci tejto dohody „viazanej na plnenie podmienok“, nedostane žiadne zmrazené finančné prostriedky, tvrdí nemenovaný predstaviteľ.
Dohoda podľa neho obsahuje viaceré zložky týkajúce sa aj iránskeho jadrového programu, ktorý má Irán ukončiť. Okrem toho už viac nebude „financovať teroristické skupiny“.
O vyjadrení tohto predstaviteľa médiá informovali po tom, ako americký prezident Donald Trump na platforme Truth Social kritizoval Teherán, ktorý podľa neho poskytol médiám šíriacim „falošné správy“ informácie, ktoré nemajú „NIČ spoločné s podmienkami,“ na ktorých sa Spojené štáty a Irán písomne dohodli.
Iránska tlačová agentúra Mehr v piatok zverejnila údajný návrh memoranda o porozumení medzi USA a Iránom, ktorý zahŕňa záväzok Washingtonu zrušiť sankcie voči Teheránu a ukončiť vojnu na všetkých frontoch vrátane Libanonu. V návrhu sa píše o stiahnutí amerických síl z oblasti okolo Iránu, zrušení námornej blokády islamskej republiky, opätovnom otvorení Hormuzského prielivu a tiež o uvoľnení zmrazených financií Iránu vo výške 24 miliárd dolárov do 60 dní, uviedla Mehr.
Okrem toho by USA na základe tohto memoranda mali predložiť plán na „obnovu iránskej ekonomiky,“ tvrdí Mehr, podľa ktorej by Spojené štáty a ich spojenci predložili plány obnovy v hodnote najmenej 300 miliárd dolárov.
„Konečné“ rokovania o iránskom jadrovom programe a ekonomických otázkach by sa uskutočnili neskôr, avšak iránsky raketový program by nebol ich súčasťou, informovala s odvolaním sa na iránske médiá stanica Sky News.