Biely dom: Izrael obnovil dodávky vody do južnej časti pásma Gazy

Washington 15. októbra (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v nedeľu vyhlásil, že Izrael obnovil dodávky vody do južnej časti pásma Gazy, do ktorej sa v súčasnosti masovo presúvajú tisícky Palestínčanov. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"Práve som bol v kontakte s mojimi izraelskými kolegami, ktorí mi oznámili, že v južnej časti (pásma) Gazy opätovne obnovili prívod vody," citovala Sullivana stanica CNN.



Izrael v reakcii na útok palestínskeho hnutia Hamas na jeho územie nariadil úplnú blokádu pásma Gazy vrátane prerušenia dodávok potravín, elektriny, ako aj vody.



Izraelská armáda v sobotu a nedeľu poskytovala palestínskym civilistom možnosť evakuovať sa zo severu pásma Gazy na juh tejto enklávy prostredníctvom na to vopred určených koridorov. Izrael svoje výzvy na evakuáciu šíri aj letákmi, ktoré šíri nad Gazou.



Izraelská armáda tvrdí, že jej výzvu už uposlúchli tisíce Palestínčanov, ktorí sa presunuli na juh.



Predpokladá sa, že izraelská armáda plánuje v severnom sektore pásma Gazy podniknúť pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy.



Nemenovaný hovorca izraelskej armády v sobotu večer ubezpečil, že pozemná ofenzíva sa z humanitárnych dôvodov v nedeľu ešte nezačne.