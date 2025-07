Biely dom: Izrael označil útok na kostol v Pásme Gazy za chybu

Washington 17. júla (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vo štvrtok prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi telefonicky oznámil, že útok na jediný katolícky kostol v Pásme Gazy bol chybou. Ľútosť nad incidentom a civilnými obeťami, ktoré údajne spôsobila „zablúdená munícia“, medzičasom vyjadrila Netanjhuova kancelária. TASR o tom píše na základe správy agentúry AFP.



Trump Netanjahuovi zavolal krátko po tom, čo sa o útoku na kostol dozvedel. Šéf Bieleho domu podľa svojej hovorkyne Karoline Leavittovej na správu o útoku „nereagoval pozitívne“.



„Bola to chyba zo strany Izraelčanov, to je to, čo premiér tlmočil prezidentovi,“ vysvetlila Leavittová.



K útoku na Kostol svätej rodiny v meste Gaza došlo vo štvrtok ráno. Zahynuli pri ňom traja ľudia a viacero ďalších sa zranilo vrátane kňaza Gabriela Romanelliho. Ten mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom, s ktorým si po začiatku vojny v Pásme Gazy pravidelne telefonoval. Z miesta hlásili aj materiálne škody.



Netanjahuova kancelária vydala vyhlásenie, v ktorom uviedla, že „Izrael hlboko ľutuje, že zablúdená munícia zasiahla Kostol Svätej rodiny v Gaze“. Incident sa podľa nej vyšetruje a Izrael je naďalej odhodlaný chrániť civilistov a sväté miesta, napísala kancelária.



Podľa správy o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2024, ktorú vypracovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, žije v Gaze, na prevažne moslimskom území, len zhruba 1000 kresťanov. V správe sa uvádza, že väčšinu palestínskych kresťanov tvoria príslušníci gréckej pravoslávnej cirkvi, nájdu sa tam však aj iní kresťania vrátane rímskokatolíckych.