Biely dom: Izrael zohľadní námietky USA k plánovanej ofenzíve v Rafahu

Washington 2. apríla (TASR) - Izrael v pondelok súhlasil s tým, že zohľadní obavy Spojených štátov týkajúce sa jeho plánovanej ofenzívy v meste Rafah v Pásme Gazy, v ktorom sa pred bojmi v palestínskej enkláve ukrýva vyše milión civilistov. Oznámil to Biely dom po zhruba dvojhodinových videorozhovoroch oboch strán, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Na rozhovoroch sa zúčastnili minister zahraničných vecí USA Antony Blinken a poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan, ako aj izraelský minister pre strategické záležitosti Ron Dermer a tamojší poradca pre národnú bezpečnosť Cachi Hanegbi.



"Americká strana vyjadrila svoje obavy z rôznych postupov v Rafahu. Izraelská strana súhlasila, že tieto obavy zohľadní a vo veci bude viesť ďalšie rokovania," uviedol Biely dom. Zmienené nadväzujúce rokovania by sa mali uskutočniť už na budúci týždeň a zahŕňať aj osobné rozhovory.



Izraelská delegácia mala pôvodne už minulý týždeň vycestovať do Izraela, aby tam s americkými predstaviteľmi rokovala o tvojej plánovanej ofenzíve v Rafahu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu však cestu zrušil po tom, ako Bezpečnostná rada OSN schválila 25. marca vôbec prvýkrát rezolúciu vyzývajúcu na prímerie v Gaze. To sa podarilo vďaka tomu, že USA sa zdržali hlasovania a rezolúciu nevetovali, ako doposiaľ mali vo zvyku.



Hovorkyňa amerického ministerstva obrany Sabrina Singhová novinárom povedala, že zámer pondelkových rokovaní sa zhodoval s cieľom zrušenej návštevy izraelskej delegácie. Išlo podľa jej slov o to, "pochopiť, aké sú ich plány pre akýkoľvek typ operácie v Rafahu ... ako sa budú pohybovať" na takomto mieste, kde je koncentrovaných vyše milión ľudí.