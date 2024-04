Biely dom: Izraelské kroky k zákazu al-Džazíry sú znepokojujúce

Washington 1. apríla (TASR) – Biely dom v pondelok uviedol, že ho znepokojujú kroky Izraela zamerané na zákaz vysielania katarskej spravodajskej televízie al-Džazíra v krajine. Bude tiež žiadať viac informácií po správach o nájdení tiel v nemocnici v Gaze, z ktorej sa siahli izraelskí vojaci. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Izraelský parlament schválil v pondelok zákon, ktorý vláde umožňuje zakázať vysielanie, ako aj zatvoriť pracoviská zahraničných staníc, ak ich posúdia ako škodlivé pre národnú bezpečnosť. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu, ktorý označil al-Džazíru za "teroristický kanál", následne oznámil, že zákon voči nej okamžite uplatnia.



"Ak je to pravda, takýto krok je znepokojujúci," povedala hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová. So znepokojením podľa nej prijali vo Washingtone aj správy z Pásma Gazy.



Izraelská armáda v pondelok potvrdila, že po takmer dvoch týždňoch stiahla tanky a ďalšiu techniku z komplexu nemocnica Šifá v meste Gaza, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v Pásme Gazy.



Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy ovládanom hnutím Hamas, s ktorým je Izrael vo vojne, následne uviedlo, že v nemocnici a okolí našli "desiatky tiel, niektoré z nich v rozklade". Lekári a civilisti v poškodenom komplexe pre AFP povedali, že nájdených bolo najmenej 20 tiel, pričom niektoré zrejme prešli vojenské vozidlá.



"Je to hlboko znepokojujúce, ak je to pravda, obrátime sa na izraelskú vládu, aby sme získali viac informácií," povedala Jean-Pierrová novinárom.