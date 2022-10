Biely dom je zdesený zásahmi iránskych úradov na protestoch študentov

Washington 4. októbra (TASR) - Spojené štáty sú "znepokojené a zdesené" ostrými zásahmi iránskych úradov proti študentským demonštráciám, ktoré v Iráne vypukli po smrti mladej Kurdky Mahsy Amíníovej. V pondelok to uviedla hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierrová. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa Jean-Pierrovej sú iránski študenti "právom zapojení do toho, ako iránska vláda zaobchádza so ženami a dievčatami". Dodala, že zásahy proti demonštrantom sú "presne to, čo núti tisícky mladých talentovaných ľudí opustiť Irán a nájsť dôstojnosť inde".



Biely dom dal však jasne najavo, že kritika postupov iránskej polície a snaha USA obnoviť jadrovú dohodu s Iránom sú dve oddelené záležitosti.



"Pokiaľ budeme veriť, že schválenie jadrovej dohody je v záujme národnej bezpečnosti Spojených štátov, budeme v ňom pokračovať. Zároveň však použijeme iné prostriedky na to, aby sme riešili iné iránske problémy," dodala Jean-Pierrová.



Protesty vyvolané smrťou Amíníovej, ktorá zomrela vo väzbe po tom, čo ju zatkla iránska mravnostná polícia za údajné porušenie pravidiel obliekania, sa v Iráne konajú už tretí týždeň. Iránske bezpečnostné zložky zasiahli v noci na pondelok aj proti študentskému protestu na prestížnej Šarífovej technologickej univerzite v Teheráne, pričom zatkli stovky mladých ľudí.



Pri zásahoch iránskych bezpečnostných síl voči účastníkom protestov prišlo o život už najmenej 92 ľudí.