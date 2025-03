Biely dom k Soche slobody:Bez USA by Francúzi dnes hovorili po nemecky

Washington 17. marca (TASR) - Bez pomoci Spojených štátov v druhej svetovej vojne by Francúzi dnes hovorili po nemecky, reagovala v pondelok odmietavo hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na návrh francúzskeho poslanca Európskeho parlamentu, aby USA vrátili Francúzsku Sochu slobody. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Europoslanec Raphaël Glucksmann v nedeľu vyhlásil, že Francúzsko by si malo vziať späť Sochu slobody, pretože Spojené štáty už nereprezentujú hodnoty, ktoré ho viedli k tomu, aby im ju darovalo.



"Američanom, ktorí sa rozhodli postaviť na stranu tyranov, Američanom, ktorí vyhodili vedcov za to, že žiadali vedeckú slobodu, vravíme: 'Vráťte nám Sochu slobody'. Dali sme vám ju ako dar, ale zjavne ňou pohŕdate. Tu u nás sa bude mať skvele," povedal Glucksman na zjazde svojho stredoľavicového hnutia Place Publique (Verejné miesto). Od priaznivcov si vyslúžil potlesk.



Glucksman dlhodobo podporuje Kyjev a amerického prezidenta Donalda Trumpa kritizuje za to, že radikálne zmenil doterajšiu politiku USA voči vojne na Ukrajine.



Leavittová europoslanca označila za "nemenovaného francúzskeho politika na nízkej úrovni". "Poradila by som mu, aby pripomenul, že len vďaka Spojeným štátom americkým teraz Francúzi nehovoria po nemecky, takže by mali byť našej veľkej krajine veľmi vďační," uviedla hovorkyňa Bieleho domu.



Sochu, ktorú Francúzsko venovalo ako dar Spojeným štátom pri príležitosti 100. výročia vyhlásenia americkej nezávislosti, odhalili 28. októbra 1886 v New Yorku. Mala symbolizovať priateľstvo medzi oboma národmi a ich vzťah k slobode. Pripomína tiež pomoc, ktorú Francúzsko poskytlo americkým osadníkom v boji za nezávislosť. Sochu navrhol francúzsky sochár Fréderic Auguste Bartholdi. Paríž má jej oveľa menšiu kópiu na malom ostrove na rieke Seina.