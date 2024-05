Biely dom: Každá krajina sa môže rozhodnúť, či uzná Palestínu ako štát

Washington 23. mája (TASR) - Každá krajina sa môže sama rozhodnúť, či uzná Palestínu ako štát, uviedol v stredu Biely dom. Americký prezident Joe Biden si však myslí, že najlepším prístupom sú priame rokovania, nie jednostranné uznanie Palestíny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Biden verí, že riešenie palestínsko-izraelského konfliktu na úrovni dvoch štátov je najlepším spôsobom ako priniesť na Blízky východ stabilitu. No toto riešenie by podľa neho malo byť dosiahnuté prostredníctvom rokovaní a nie jednostranným uznaním Palestíny, povedal poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.



Reagoval tak na rozhodnutie Írska, Nórska a Španielska uznať Palestínu ako štát, čo vyvolalo nahnevanú reakciu Izraela.



Sullivan v stredu zároveň informoval, že počas víkendovej návštevy Blízkeho východu bol oboznámený s plánmi Izraela na minimalizovanie civilných obetí v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.



"Budeme sa pozerať na to, či prichádza k veľkému počtu úmrtí a deštrukcii v dôsledku operácie (izraelskej armády), alebo či je presnejšia a primeranejšia," uviedol Sullivan. Dodal, že izraelská operácia v oblasti Rafahu je zatiaľ obmedzená a cielená.



Od začiatku operácie v Rafahu je narušený prílev humanitárnej pomoci na juh Pásma Gazy. V dôsledku operácie muselo tiež z Rafahu utiecť podľa OSN asi 900.000 ľudí, pričom tento krok Izraela spôsobil aj zvýšenie napätia vo vzťahoch s Egyptom.