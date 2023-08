Biely dom kritizoval vyjadrenie Medvedeva o jadrových zbraniach

Washington 1. augusta (TASR) – Biely dom v pondelok kritizoval vyjadrenie popredného ruského predstaviteľa Dmitrija Medvedeva. Podľa neho by sa Rusko mohlo uchýliť k jadrovým zbraniam, ak by Ukrajina uspela vo svojej protiofenzíve. TASR o tom informuje podľa televízie CNN.



Hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť označil takúto rétoriku za "nezodpovednú". Doplnil však, že USA dosiaľ nezaznamenali žiadne náznaky o príprave Ruska na nasadenie jadrových zbraní.



"Použitie jadrových zbraní na Ukrajine alebo inde by bolo katastrofálnym pre svet a malo by závažné následky pre Rusko," povedal hovorca. "Naďalej to ostro sledujeme, ale nevideli sme žiaden dôvod upraviť našu nukleárnu stratégiu ani žiadne náznaky, že by sa Rusko pripravovalo použiť jadrovú zbraň," dodal.



Expremiér a exprezident Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie, vyslovil najnovšiu hrozbu v nedeľu na sociálnej sieti.



"Predstavte si, že... útok, ktorý podporuje NATO, by bol úspešný a odtrhli by časť nášho územia, potom by sme boli nútení použiť jadrové zbrane," uviedol Medvedev, podľa ktorého by tak Rusko muselo urobiť v súlade so svojou jadrovou doktrínou. "Iná možnosť by nebola. Takže naši nepriatelia by sa mali modliť za (úspech) našich bojovníkov. Zaisťujú, aby nedošlo k zapáleniu svetového jadrového požiaru," vyhlásil.



Americký prezident Joe Biden tento mesiac povedal, že si nemyslí, že by Rusko použilo jadrové zbrane.