Biely dom kritizuje uzavretie hraničných priechodov do Pásma Gazy

Washington 7. mája (TASR) - Biely dom v utorok označil za neprijateľné uzavretie hraničných priechodov do Pásma Gazy. Reagoval na kroky Izraela, ktorý v posledných dňoch uzavrel priechody Rafah a Kerem Šalom, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Hovorkyňa Bieleho domu uviedla, že priechodov musia byť otvorené. Dodala, že priechod Kerem Šalom by mal byť otvorený v stredu.



Okamžité znovuotvorenie hraničných priechodov do Pásma Gazy a zastavenie "všetkej eskalácie" v utorok žiadal aj generálny tajomník OSN António Guterres.



Izraela v noci na utorok vyslal tanky do mesta Rafah na juhu Pásma Gazy a prevzal kontrolu nad hraničným priechodom Rafah do Egypta.



Priechod Kerem Šalom medzi Izraelom a Pásmom Gazy je z bezpečnostných dôvodov uzavretý od nedele, keď sa stal terčom ostreľovania. Otvoria ho, keď to umožní bezpečnostná situácia.