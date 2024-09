Biely dom kritizuje Vancea a varuje pred stochastickým terorizmom

Washington 18. septembra (TASR) - Biely dom v utorok dôrazne upozornil na nebezpečnosť komentárov, ktoré môžu nabádať na násilie voči verejným činiteľom. Takýto status zverejnil nedávno napr. republikánsky kandidát na post viceprezidenta James David Vance, keď upriamil pozornosť na to, že súčasná viceprezidentka USA Kamala Harrisová ešte nebola terčom pokusu o atentát.



Ako v noci na stredu - podľa TASR - pripomenula agentúra Reuters, ide o takzvaný stochastický terorizmus. Nestabilní jednotlivci sú v tomto prípade dohnaní k násiliu nenávistnými prejavmi, online extrémizmom či výrokmi verejných činiteľov.



Tento typ terorizmu zohral svoju úlohu napr. pri útoku na Paula Pelosiho, manžela bývalej predsedníčky Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej, tvrdia experti na terorizmus.



Reuters dodal, že bývalý prezident USA Donald Trump a Vance zintenzívnili svoje útoky na Harrisovú a demokratov, odkedy Tajná služba Spojených štátov minulú nedeľu zmarila pokus o ďalší atentát na Trumpa. Došlo k nemu v čase, keď exprezident hral golf na ihrisku vo West Palm Beach v štáte Florida.



"Veľký rozdiel medzi konzervatívcami a liberálmi spočíva v tom, že za posledné dva mesiace sa nikto nepokúsil zabiť Kamalu Harrisovú, ale za posledné dva mesiace sa dvaja ľudia pokúsili zabiť Donalda Trumpa," komentoval to Vance, senátor za štát Ohio.



Tlačová tajomníčka Bieleho domu Karine Jean-Pierreová v utorok na brífingu v Bielom dome naznačila, že tieto Vanceove komentáre by mohli Harrisovú vystaviť nebezpečenstvu, pretože ide o nebezpečný typ rétoriky.



Jean-Pierreová poznamenala, že aj prezident Joe Biden vyzval na upokojenie politickej rétoriky v Spojených štátoch.



Harrisová a Biden opakovane deklarujú, že Trump predstavuje hrozbu pre americkú demokraciu, pričom ako dôvod uvádzajú jeho odmietnutie akceptovať výsledky volieb v roku 2020 a úlohu, ktorú zohral, keď svojich priaznivcov vyprovokoval, aby sa 6. januára 2021 vydali na pochod na Kapitol a vzali tento vládny komplex útokom.



Vanceov komentár je veľmi podobný statusu, ktorý na sieti X nedávno zverejnil miliardár Elon Muska - Musk v ňom vyjadroval počudovanie nad tým, že Biden a Harrisová doteraz neboli terčom útoku.



Musk, ktorý podporuje Trumpa a vlastní platformu X, predtým známu ako Twitter, neskôr svoj príspevok odstránil.



Tajná služba Spojených štátov, ktorá je zodpovedná za ochranu prezidentov a iných amerických predstaviteľov, potvrdila, že vie, že Musk správu s takýmto obsahom napísal.