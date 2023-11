Biely dom má obavy, že by Irán mohol Rusku dodávať balistické strely

Washington 22. novembra (TASR) – Biely dom v utorok vyjadril obavy z toho, že Irán by mohol Rusku dodávať balistické strely, ktoré by Moskva mohla použiť vo vojne proti Ukrajine. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby uviedol, že Irán už Rusku dodáva drony, navádzané bomby a delostreleckú muníciu, a možno sa pripravuje urobiť "ďalší krok v podpore Ruska".



Kirby pritom poukázal na septembrovú návštevu ruského ministra obrany Sergeja Šojgua v Iráne, počas ktorej sa zúčastnil na prehliadke rôznych balistických raketových systémov, čo znepokojilo Washington.



Biely dom sa domnieva, že Moskva by mohla Teheránu výmenou za balistické strely ponúknuť podporu a spoluprácu v oblasti bezpečnosti, rakiet, elektroniky a protivzdušnej obrany.



Irán plánuje od Ruska nakúpiť vojenské vybavenie za niekoľko miliárd dolárov v podobe stíhačiek Su-35, vojenských vrtuľníkov, radarových systémov a leteckých simulátorov, povedal Kirby.



Spojené štáty považujú spoluprácu Ruska s Iránom a Severnou Kóreou za znak zúfalstva. Obe krajiny sú pre svoje jadrové programy a porušovanie ľudských práv takmer izolované od medzinárodného spoločenstva.



USA a ďalšie krajiny podnikli kroky, aby zmarili dodávky iránskeho vojenského materiálu do Ruska, tvrdí Kirby. Washington tiež nariadil súkromným spoločnostiam, aby Iránu zabránili získavať súčiastky potrebné na výrobu balistických striel.



Americká tajná služba okrem toho v júni vydala správu, podľa ktorej Irán dodáva Rusku materiál na stavbu továrne na výrobu dronov. Tá má vyrásť východne od Moskvy a má zabezpečiť Kremľu stabilný prísun zbraní.