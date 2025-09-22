< sekcia Zahraničie
Biely dom: Madurov list Trumpovi je plný lží
Maduro v liste adresovanom Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami.
Autor TASR
Washington 22. septembra (TASR) - Biely dom v pondelok odmietol list venezuelského prezidenta Nicolása Madura, v ktorom žiadal o dialóg s prezidentom USA Donaldom Trumpom. Odôvodnil to tým, že je plný „lží“. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„V tom liste Maduro opakoval mnoho lží a postoj (americkej) vlády k Venezuele sa nezmenil,“ povedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, ktorá označila Madura za nelegitímneho prezidenta.
Medzi Spojenými štátmi a Venezuelou panuje v uplynulom čase napätie. Washington obviňuje venezuelskú vládu, že je zapojená do pašovania drog do USA. Americké ministerstvo spravodlivosti tvrdí, že do medzinárodného obchodovania s drogami je priamo zapojený aj Maduro. Washington z tohto dôvodu do Karibiku vyslal vojenské lode, ktoré pri pobreží Venezuely potopili už tri člny údajne ovládané pašerákmi.
Maduro v liste adresovanom Trumpovi, zverejnenom v nedeľu, odmietol obvinenia, že jeho krajina je zapojená do obchodovania s drogami. Napísal, že vzťahy medzi Caracasom a Washingtonom boli zatienené „falošnými správami“, ktoré podľa neho „mali za cieľ ospravedlniť eskaláciu ozbrojeného konfliktu, ktorý by spôsobil katastrofálne škody na celom kontinente“.
K aktuálnej situácii sa vyjadrili aj venezuelskí opoziční lídri Edmundo González Urrutia a María Corina Machadová. V spoločnom videu podporili americké operácie v Karibiku, ktoré sú podľa nich kriticky dôležité pre obnovenie demokracie vo Venezuele.
