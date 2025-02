Biely dom: Marc Fogel prepustený z ruského väzenia pristál v USA

Washington 12. februára (TASR) – Odsúdený americký učiteľ Marc Fogel, ktorý bol v utorok prepustený z ruského väzenia, pristál v Spojených štátoch, kde sa má stretnúť s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, uviedol Biely dom. TASR informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Čo sme sľúbili, to sme dodržali!!!" uviedol Biely dom v príspevku na sociálnej platforme X, ktorého súčasťou bola aj fotografia zachytávajúca Fogela počas vystupovania z lietadla.



Ďalší Američan bude podľa Trumpa prepustený v stredu. Podľa AP odmietol uviesť podrobnosti ako meno alebo krajinu pôvodu, dodal len, že to bude niekto "veľmi špeciálny".



Trump odmietol prezradiť, či o Fogelovi hovoril s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Fogel však velebil Putina ako "veľmi veľkodušného štátnika za to, že mi udelil milosť".



Americký prezident na otázku o podmienkach výmeny odpovedal: "Veľmi férové, veľmi férové, veľmi rozumné. Nie ako dohody, ktoré ste videli počas minulých rokov. Boli veľmi férové".



Američan bol v Rusku väznený od roku 2021 pre obvinenia z pašovania drog. Podľa svojej rodiny bol odsúdený na 14 rokov za prechovávanie lekársky predpísanej marihuany. Administratíva bývalého amerického prezidenta Joea Bidena ho za nezákonne zadržiavaného označila v decembri.