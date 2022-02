Blinken a Lavrov plánujú stretnutie

Washington 19. februára (TASR) – Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude v súvislosti s krízou okolo Ukrajiny znova rokovať s ruským rezortným partnerom Sergejom Lavrovom. Blinken prijal pozvanie na stretnutie, ktoré sa uskutoční budúcu stredu, oznámil v piatok Biely dom.



Spojené štáty naďalej podporujú diplomatické riešenie konfliktu, je však stále nejasné, či chce Rusko seriózne rokovať, uviedla v oznámení hovorkyňa prezidenta USA Joea Bidena Jen Psakiová.



Bližšie detaily o plánovanej schôdzke šéfov diplomacie neposkytla, píše agentúra DPA. Americké médiá však informovali, že stretnutie by sa malo konať v Ženeve, kde obaja ministri naposledy rokovali koncom januára.



Hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Ned Price vo štvrtok večer novinárom povedal, že USA súhlasili s budúcotýždňovými rozhovormi Blinkena s Lavrovom pod podmienkou, že dovtedy nedôjde k ruskej invázii na Ukrajinu. Tá by totiž podľa neho znamenala, že to Moskva s diplomaciou nemyslí vážne.



Napätie medzi Moskvou a Západom v posledných týždňoch narastá. Rusko zhromaždilo pri svojich hraniciach s Ukrajinou desaťtisíce vojakov a vyvolalo tak obavy z možnej invázie na Ukrajinu. Moskva takéto zámery popiera.