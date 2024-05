Biely dom naďalej nesúhlasí s používaním jeho zbraní na ciele v Rusku

Washington 29. mája (TASR) - Biely dom v utorok odmietol výzvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na zrušenie obmedzení pre Kyjev, aby mohol útočiť na ruské územia aj so zbraňami dodávanými z USA. TASR sa odvoláva na agentúru AFP.



"V tejto chvíli nedochádza k žiadnej zmene našej politiky. Nepodporujeme ani neumožňujeme použitie zbraní dodaných USA na údery na území Ruska," vyhlásil hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Kyjev nalieha na svojich západných partnerov, aby mu pomocou ich zbraní dlhého doletu umožnili zasahovať ciele v Rusku. Spojené štáty a Nemecko sú však proti tomu pre obavy, že by ich to mohlo zatiahnuť do priameho konfliktu s Moskvou.



Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell v utorok požiadal členské krajiny Únie, aby vyvážili obavy z eskalácie konfliktu s potrebou Ukrajiny brániť sa. Kyjev má podľa neho právo použiť západné zbrane na zasahovanie cieľov v Rusku.



Borrellove slová podporili na rokovaní niektorí ministri obrany, napríklad z Holandska a Estónska. Na prehodnotenie postoja Západu vyzval aj generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Jens Stoltenberg. Poukázal pri tom na to, že ruská armáda ostreľuje Charkov zo svojho územia.



Stoltenberg v utorok povedal, že Severoatlantická aliancia a jej členovia by sa nestali súčasťou konfliktu na Ukrajine, ak by Kyjev použil zbrane od svojich západných spojencov proti cieľom na ruskom území, informovala agentúra Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin zas varoval, že ak by krajiny povolili Ukrajine použiť svoje zbrane na údery v Rusku, malo by to "vážne následky".