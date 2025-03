Biely dom: Nálety na pozície húsíov boli upozornením pre Irán

Washington 16. marca (TASR) - Pri amerických vzdušných úderoch na Jemen zahynulo viacero lídrov jemenských povstalcov húsíov, uviedol v nedeľu Biely dom. V prípade náletov na pozície v Jemene podľa neho išlo o "upozornenie" pre Irán, aby prestal podporovať húsíov a ich útoky na lode plaviace sa v Červenom mori, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Sobotňajšie nálety boli "namierené na viacero húsijských lídrov", ktorí počas nich aj zahynuli, povedal pre stanicu ABC News poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Michael Waltz.



"Práve sme ich zasiahli ohromnou silou a upozornili Irán, že už je toho dosť," povedal v separátnom vystúpení na stanici Fox News.



Zopakoval tiež varovanie zo strany USA, že "na stole sú všetky možnosti" ako zabrániť Iránu v nadobudnutí jadrovej zbrane.



Sobotňajšie americké nálety - prvé voči jemenským vzbúrencom od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkcie - si vyžiadali najmenej 31 obetí na životoch a 101 zranených, uviedli zdravotnícke zdroje povstalcov.



Teheránom podporovaná skupina, ktorá už viac než desaťročie kontroluje veľkú časť Jemenu, je tvrdým odporcom Izraela a Spojených štátov a vyhlasuje, že útoky na lode v Červenom mori podniká na protest vojny, ktorú Izrael vedie v Gaze, píše AFP.



S útokmi povstalci prestali po tom, čo v Pásme Gazy vstúpilo 19. januára do platnosti prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. V utorok však oznámili, že budú pokračovať v útokoch na izraelské lode po tom, čo Tel Aviv nedodržal termín na obnovenie dodávok humanitárnej pomoci do palestínskeho Pásma Gazy.



Trump uviedol, že dôvodom, prečo nariadil prvé údery na Jemen od svojho návratu do Bieleho domu, bolo oznámenie húsíov o obnovení útokov na lode v Červenom mori. Ak tieto útoky neprestanú, „vypukne u vás peklo, aké ste ešte nevideli“, pohrozil Trump vo svojom príspevku.



Vyzval tiež Irán, aby okamžite prestal húsíov podporovať. Ak Irán ohrozuje USA, "Amerika vás bude brať na zodpovednosť a nebudeme pri tom zhovievaví!"