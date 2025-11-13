< sekcia Zahraničie
Biely dom neposkytol detaily o Trumpovom vyšetrení
Podľa Bieleho domu však vyšetrenie preukázalo, že Trumpov zdravotný stav je výnimočný.
Autor TASR
Washington 13. novembra (TASR) - Biely dom v stredu odmietol poskytnúť konkrétne podrobnosti o lekárskych snímkach, ktoré lekári urobili prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi v októbri počas jeho lekárskej prehliadky. Podľa Bieleho domu však vyšetrenie preukázalo, že Trumpov zdravotný stav je výnimočný, informoval spravodajský web The Hill.
Trump (79) predtým uviedol, že 10. októbra podstúpil v zdravotníckom centre Waltera Reeda vyšetrenie magnetickou rezonanciou, no ani on, ani Biely dom neuviedli, ktorú časť tela vyšetrili.
Lekári svojich pacientov zvyčajne posielajú na magnetickú rezonanciu, aby získali detailné snímky chrbtice, srdca a cievneho systému, mozgu, kolien či ďalších častí tela. Toto vyšetrenie sa u Trumpa uskutočnilo počas jeho druhej lekárskej prehliadky v tomto roku.
Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová novinárom nepovedala, čo lekári presne skúmali. „Úplné výsledky preskúmali ošetrujúci rádiológovia a konzultanti a všetci sa zhodli, že prezident Trump je vo výnimočnom fyzickom stave,“ uviedla Leavittová.
Vyšetrenie bolo v Trumpovom prípade vykonané ako súčasť bežnej prehliadky, aj keď magnetická rezonancia nie je súčasťou obvyklého fyzického vyšetrenia.
Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, ktorí podporili projekt novej sály
Prezident USA Donald Trump uviedol, že nová spoločenská sála Bieleho domu v hodnote 300 miliónov dolárov bude financovaná výlučne ním a niektorými jeho priateľmi, informovala v noci na štvrtok agentúra AP.
Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, medzi ktorými sú miliardári z kryptomenového sektora, charitatívne organizácie, majitelia športových tímov, vplyvní finančníci, technologickí a tabakoví magnáti, mediálne spoločnosti, dlhoroční podporovatelia republikánskych iniciatív a niekoľko Trumpových susedov z Palm Beach na Floride.
Zoznam však nie je úplný – chýba napríklad spoločnosť Carrier Group, ktorá ponúkla ako dar klimatizačný systém pre sálu, alebo výrobca čipov pre umelú inteligenciu Nvidia, ktorej generálny riaditeľ Jensen Huang verejne hovoril o svojom dare.
Biely dom zatiaľ neuviedol sumy jednotlivých príspevkov a väčšina darcov nechcela svoje príspevky zverejniť. Cudzinci ani organizácie zo zahraničia medzi darcami nie sú.
Podľa Bieleho domu sú všetky príspevky určené na výstavbu a vybavenie novej sály Bieleho domu, ktorá má slúžiť aj ako priestor pre verejné a oficiálne podujatia.
Trumpovo rozhodnutie zbúrať časť východného krídla Bieleho domu s cieľom vybudovať tam luxusnú spoločenskú sálu vyvolalo vlnu kritiky - od historikov, ochranárov pamiatok po bývalých zamestnancov rezidencie. Podľa prieskumu zverejneného denníkom The Washington Post nesúhlas v prieskume vyjadrilo 56percent Američanov. Projekt podporuje 28percent opýtaných.
