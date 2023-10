Biely dom nevidí dôkazy o zapájaní sa Iránu do vojny Izraela s Hamasom

Washington 17. októbra (TASR) — Biely dom nevidí žiadne znaky prehlbujúcej sa angažovanosti Iránu vo vojne medzi Izraelom a Hamasom. Pre spravodajskú televíziu CNN v utorok to uviedol hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Na otázku, či USA zaznamenali, že by sa Irán zapájal do tohto konfliktu novými spôsobmi, Kirby odpovedal: "Okrem rétoriky...nie".



Irán opakovane vyzval Izrael, aby zastavil útoky na pásmo Gazy a varuje, že opačnom prípade sa vojna rozšíri do ďalších častí Blízkeho východu. Iránsky minister zahraničných vecí Hosejn Amír Abdollahján v sobotu povedal, že ozbrojené skupiny v regióne napojené na Irán sú "plne pripravené" reagovať na akýkoľvek krok Izraela.



Kirby v utorok komentoval aj rozkaz vydaný 2000 americkým vojakom, aby sa pripravili na nasadenie na Blízkom východe, čo má byť demonštrácia sily v eskalujúcom konflikte medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorý sa odohráva na území Izraela a v pásme Gazy.



"Nechceme, aby tento konflikt eskaloval a rozširoval sa," povedal Kirby pre CNN s tým, že neexistujú žiadne plány ani zámery nasadiť americké jednotky do bojových misií.



Minister obrany USA Lloyd Austin na margo vojenskej misie uviedol, že umožní USA "rýchlejšie reagovať" na krízu. Biely dom však prostredníctvom Kirbyho zdôraznil, že nemá v pláne rozmiestniť amerických vojakov v teréne.



Americké médiá uvádzajú, že vojaci pripravujúci sa na nasadenie na Blízkom východe budú plniť podporné úlohy, ako sú poskytovanie lekárskej pomoci či manipulácia s výbušninami.