< sekcia Zahraničie
Biely dom obmedzil prístup novinárov do časti tlačového oddelenia
Trumpova administratíva od jeho návratu k moci v januári výrazne zmenila pravidlá prístupu pre novinárov, píše AFP.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 1. novembra (TASR) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa v piatok zakázala reportérom vstup do časti tlačového oddelenia Bieleho domu bez predchádzajúceho dohovoru s odvolaním sa na potrebu ochrany „citlivého materiálu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Novinári majú teraz zakázaný vstup do oblasti známej ako Upper Press – kde sa nachádza kancelária tlačovej tajomníčky Karoline Leavittovej a ktorá sa nachádza neďaleko Oválnej pracovne – ak nemajú predchádzajúci súhlas. Reportéri sa doteraz mohli v tejto časti voľne pohybovať a často ju navštevovali, aby sa pokúsili porozprávať s Leavittvou alebo vyššie postavenými tlačovými hovorcami Bieleho domu s cieľom získať alebo potvrdiť svoje informácie.
Médiá majú stále povolený prístup do oblasti známej ako „Lower Press“, ktorá sa nachádza vedľa slávnej briefingovej miestnosti Bieleho domu, kde majú svoje stoly nižšie postavení tlačoví hovorcovia, uvádza sa v príslušnom vyhlásení.
Táto politika prichádza v čase širších obmedzení pre novinárov zo strany Trumpovej administratívy, vrátane nových pravidiel v Pentagóne, ktoré významnejšie médiá vrátane AFP začiatkom tohto mesiaca odmietli podpísať, pripomína francúzska agentúra.
Zmenu v Bielom dome oznámila americká Národná bezpečnostná rada (NSC) v memorande s názvom „ochrana citlivého materiálu pred neoprávneným zverejnením v tlači“.
„Toto memorandum nariaďuje držiteľom novinárskych preukazov zákaz vstupu... do miestnosti ‚Upper Press‘, ktorá sa nachádza hneď vedľa Oválnej pracovne, bez predchádzajúceho dohovoru,“ uvádza sa v memorande adresovanom Leavittovej a riaditeľovi komunikácie Bieleho domu Stevenovi Cheungovi.
Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že zmena bola nevyhnutná, pretože tlačoví hovorcovia Bieleho domu teraz bežne pracujú s citlivými materiálmi po „nedávnych štrukturálnych zmenách v Národnej bezpečnostnej rade“.
Trumpova administratíva od jeho návratu k moci v januári výrazne zmenila pravidlá prístupu pre novinárov, píše AFP. Mnohým mainstreamovým médiám sa obmedzil prístup do priestorov, ako je Oválna pracovňa a prezidentské lietadlo Air Force One, zatiaľ čo pravicové médiá s podporou Trumpa získali väčší význam.
Biely dom tiež zakázal tlačovej agentúre Associated Press vstup do kľúčových oddelení, kde Trump vystupuje, po tom, čo táto agentúra odmietla uznať jeho nariadenie o zmene názvu Mexického zálivu na Americký záliv.
Novinári majú teraz zakázaný vstup do oblasti známej ako Upper Press – kde sa nachádza kancelária tlačovej tajomníčky Karoline Leavittovej a ktorá sa nachádza neďaleko Oválnej pracovne – ak nemajú predchádzajúci súhlas. Reportéri sa doteraz mohli v tejto časti voľne pohybovať a často ju navštevovali, aby sa pokúsili porozprávať s Leavittvou alebo vyššie postavenými tlačovými hovorcami Bieleho domu s cieľom získať alebo potvrdiť svoje informácie.
Médiá majú stále povolený prístup do oblasti známej ako „Lower Press“, ktorá sa nachádza vedľa slávnej briefingovej miestnosti Bieleho domu, kde majú svoje stoly nižšie postavení tlačoví hovorcovia, uvádza sa v príslušnom vyhlásení.
Táto politika prichádza v čase širších obmedzení pre novinárov zo strany Trumpovej administratívy, vrátane nových pravidiel v Pentagóne, ktoré významnejšie médiá vrátane AFP začiatkom tohto mesiaca odmietli podpísať, pripomína francúzska agentúra.
Zmenu v Bielom dome oznámila americká Národná bezpečnostná rada (NSC) v memorande s názvom „ochrana citlivého materiálu pred neoprávneným zverejnením v tlači“.
„Toto memorandum nariaďuje držiteľom novinárskych preukazov zákaz vstupu... do miestnosti ‚Upper Press‘, ktorá sa nachádza hneď vedľa Oválnej pracovne, bez predchádzajúceho dohovoru,“ uvádza sa v memorande adresovanom Leavittovej a riaditeľovi komunikácie Bieleho domu Stevenovi Cheungovi.
Vo vyhlásení sa ďalej uvádza, že zmena bola nevyhnutná, pretože tlačoví hovorcovia Bieleho domu teraz bežne pracujú s citlivými materiálmi po „nedávnych štrukturálnych zmenách v Národnej bezpečnostnej rade“.
Trumpova administratíva od jeho návratu k moci v januári výrazne zmenila pravidlá prístupu pre novinárov, píše AFP. Mnohým mainstreamovým médiám sa obmedzil prístup do priestorov, ako je Oválna pracovňa a prezidentské lietadlo Air Force One, zatiaľ čo pravicové médiá s podporou Trumpa získali väčší význam.
Biely dom tiež zakázal tlačovej agentúre Associated Press vstup do kľúčových oddelení, kde Trump vystupuje, po tom, čo táto agentúra odmietla uznať jeho nariadenie o zmene názvu Mexického zálivu na Americký záliv.