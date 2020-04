Biely dom: V USA zomrie na koronavírus 100.000 až 240.000 ľudí

Washington 1. apríla (TASR) - Biely dom zverejnil v utorok predpoklad, že v USA zomrie na pandémiu nového koronavírusu 100.000 až 240.000 ľudí, ak budú občania plniť súčasné pokyny pre zachovávanie sociálneho odstupu. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Americký prezident Donald Trump varoval, že Spojené štáty majú pred sebou "veľmi bolestné" dva týždne. Krajina totiž zápasí s nárastom ľudí nakazených koronavírusom.



"To budú veľmi bolestné, veľmi, veľmi bolestné dva týždne," povedal Trump na tlačovej konferencii v Bielom dome.



Trump označil pandémiu koronavírusu za "morovú ranu".



"Chcem, aby sa každý Američan pripravil na ťažké dni, ktoré sú pred nami," vyhlásil.



Zároveň však prezident predpovedal, že krajina čoskoro uvidí "svetlo na konci tunela" tejto celosvetovej pohromy, ktorá už zabila vyše 3500 Američanov a nakazilo sa ďalších 170.000.



Trump oficiálne vydal 30-dňové pokyny pre boj proti koronavírusu a uviedol, že dodržiavanie týchto odporúčaní je "otázkou života a smrti".



Na tlačovom brífingu k pandémii povedal: "Vyzývam každého občana, aby priniesol obete."



Pokyny sú podobné skorším odporúčaniam americkej administratívy, ktorých cieľom bolo za dva týždne spomaliť šírenie vírusu. Prezident však nedávno oznámil, že tieto odporúčania predĺži o ďalších 30 dní. To znamenalo, že sa vzdal nádeje na opätovné rozbehnutie národnej ekonomiky do Veľkej noci, napísala agentúra AP.



V pokynoch vláda vyzýva ľudí, aby naďalej zachovávali sociálny odstup a zostali doma, ak sú chorí, a ihneď zavolali svojho lekára. Ľudí tiež v pokynoch vyzýva, aby nechodili do reštaurácií a barov, využívali donášku jedla alebo možnosť vziať si ho so sebou domov a aby chránili starších, hoci ohrození sú aj mladí ľudia.



Trump mal brífing v Bielom dome po ťažkých dňoch, keď koronavírus takmer zastavil ekonomiku USA a spôsobil už nezamestnanosť miliónov ľudí.