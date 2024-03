Biely dom odmietol obvinenia, že sa snaží zasahovať do volieb v Rusku

Washington 12. marca (TASR) - Obvinenia Moskvy, že Spojené štáty sa snažia zasahovať do ruských prezidentských volieb, sú "kategoricky nepravdivé". Uviedol to v utorok Biely dom v reakcii na tvrdenia ruskej tajnej služby, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Služba zahraničnej rozviedky Ruskej federácie (SVR) v pondelok bez poskytnutia dôkazov tvrdila, že podľa ňou získaných informácii sa administratíva amerického prezidenta Joea Biden rozhodla zasahovať do ruských volieb, napísali ruské štátne médiá. SVR tiež uviedla, že Spojené štáty plánujú spustiť kybernetický útok na online hlasovací systém.



"Tieto obvinenia sú kategoricky nepravdivé a nie sú ničím iným ako propagandou," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. USA sa podľa jeho slov nemiešajú a nebudú zasahovať do volieb v Rusku.



"Je to Rusko, ktoré má dlhú históriu zameriavania sa na voľby v USA a na iné demokratické voľby. Namiesto premietania klamstiev by malo prestať s týmito aktivitami," dodal Kirby.



Ruské prezidentské voľby sa budú konať od piatka 15. marca do nedele 17. marca. O ďalšie šesťročné funkčné obdobie sa uchádza ruský prezident Vladimir Putin, ktorý je ako hlava štátu či predseda vlády pri moci už viac ako 24 rokov. Vo voľbách nemá vážnejšieho konkurenta.



Putin nedávno varoval Západ, že akékoľvek pokusy cudzích mocností o zasahovanie do volieb budú považované za akt agresie.



Prezidentské voľby sa budú tento rok v novembri konať aj v Spojených štátoch. Súčasný prezident USA Joe Biden sa v nich bude usilovať o znovuzvolenie, pričom takmer s určitosťou bude opäť čeliť exprezidentovi USA Donaldovi Trumpovi.



Kremeľ minulý týždeň uviedol, že Rusko sa nebude miešať do novembrových volieb v USA a odmietol obvinenia Washingtonu, že Moskva zasahovala do amerických prezidentských volieb v roku 2016, ako aj v roku 2020, pripomína Reuters.