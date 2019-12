Biely dom odmietol účasť na ďalšom vypočúvaní v rámci impeachmentu

Washington 2. decembra (TASR) - Biely dom sa nezúčastní na prvých vypočúvaniach v právnom výbore Snemovne reprezentantov, ktoré kongresmani stanovili v rámci vyšetrovania amerického prezidenta Donalda Trumpa. Oznámil to v nedeľu Trumpov právnik.



"Nemožno od nás očakávať, že sa zúčastníme na vypočúvaní, keď svedkovia zatiaľ neboli menovaní a keď stále nie je jasné, či právny výbor poskytne prezidentovi spravodlivý proces prostredníctvom dodatočných vypočúvaní," uviedol právny poradca Bieleho domu Pat Cipollone v liste predsedovi právneho výboru Snemovne reprezentantov, demokratovi Jerrymu Nadlerovi.



"V súlade s tým nemáme na základe súčasných okolností v úmysle zúčastniť sa na stredajšom vypočúvaní," citovala právnika agentúra AFP. Cipolloneho však nevylúčil účasť Bieleho domu na všetkých vypočúvaniach. Nadlera požiadal o ďalšie podrobnosti o tom, ako bude vyšetrovanie vedené, s tým, že mu odpoveď doručí do najbližšieho piatka.



Právny výbor Snemovne reprezentantov Kongresu USA začne v stredu 4. decembra ďalšiu fázu vypočúvaní v rámci vyšetrovania, ktoré môže viesť k impeachmentu (ústavnej obžalobe) voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi.



Vyšetrovanie dosiaľ viedol výbor snemovne pre tajné služby. Právny výbor bude teraz posudzovať, či získané dôkazy spĺňajú ústavné požiadavky na oficiálnu obžalobu voči Trumpovi - a ak áno, čo by mala obsahovať.



Podľa AFP sa očakáva, že výbor zváži najmenej štyri body impeachmentu, a to zneužitie právomocí, úplatkárstvo, pohŕdanie Kongresom a marenie spravodlivosti.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.