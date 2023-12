Biely dom odsúdil Trumpove výroky pripomínajúce fašistickú rétoriku

Wilmington 18. decembra (TASR) - Biely dom v nedeľu odsúdil nedávne výroky exprezidenta USA Donalda Trumpa týkajúce sa migrantov, ktoré pripomínajú rétoriku fašistov a supremacistov.



Ako v noci na pondelok pripomenula agentúra AFP, Trump počas sobotňajšieho zhromaždenia v New Hampshire útočil na imigračnú politiku Demokratickej strany. Okrem iného vyhlásil, že "migranti otravujú krv našej krajiny", "otravujú psychiatrické ústavy a väznice“ a "masovo prichádzajú do našej krajiny z celého sveta".



Hovorca Bieleho domu Andrew Bates v reakcii na tieto vyjadrenia zdôraznil povinnosť politických lídrov "zjednocovať krajinu" a "nerozdeľovať ju nenávisťou a krutosťou".



"Ozvena grotesknej rétoriky násilných fašistov a prívržencov teórie o nadradenosti bielej rasy a vyhrážanie sa útlakom tých, ktorí nesúhlasia s vládou, sú nebezpečnými útokmi na dôstojnosť a práva všetkých Američanov, našu demokraciu a bezpečnostnú verejnosť,“ dodal hovorca Bieleho domu.



Donald Trump už v minulosti nie raz deklaroval, že migračná kríza na hraniciach medzi Spojenými štátmi a Mexikom "otravuje krv našej krajiny"; v polovici novembra zasa prirovnal svojich politických oponentov aj k "hávedi". V sobotu na zhromaždení v New Hampshire to však bolo prvýkrát, čo takýto slovník použil na politickom zhromaždení.



Volebný tím prezidenta USA Joea Bidena následne Trumpa obvinil z "napodobňovania autokratického jazyka Adolfa Hitlera a Benita Mussoliniho".



Čoraz radikálnejšia rétorika Donalda Trumpa, ktorý je v prieskumoch republikánskych primárok výrazne vpredu, stavia jeho straníckych lídrov do veľmi nepríjemnej situácie, podotkla AFP.



Jeden z jeho republikánskych konkurentov, Chris Christie, je jedným z mála, ktorí Trumpa otvorene kritizujú.



"Donald Trump je jedom pre náš politický systém," zaútočil v nedeľu vo vysielaní spravodajskej televízie CNN tento bývalý guvernér štátu New Jersey. Dodal, že "Bidena nemôže poraziť niekto, kto sa takto vyjadruje o migrantoch."



Podporu však Trumpovi vyjadril senátor Lindsey Graham. V rozhovore pre televíziu NBC argumentoval, že Donald Trump "dosiahol výsledky" pri riešení náporu migranov na mexicko-americkej hranici.



"Je mi jedno, aký jazyk ľudia používajú, pokiaľ robíme veci správnym spôsobom," doplnil Graham.



Podľa AFP téma imigrácie bude jednou z najviac rozdeľujúcich tém prezidentských volieb v USA, ktoré sa budú konať v novembri budúceho roku.