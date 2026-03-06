< sekcia Zahraničie
Biely dom: Operácia v Iráne môže trvať štyri až šesť týždňov
Podľa ministra obrany Petea Hegsetha bude operácia pokračovať tak dlho, ako bude potrebné, aby sa dosiahli jej ciele.
Autor TASR
Washington 6. marca (TASR) - Vojenská operácia v Iráne môže trvať štyri až šesť týždňov, povedala v piatok hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Spojené štáty sú podľa nej na dobrej ceste k získaniu kontroly nad iránskym vzdušným priestorom, informuje TASR podľa správy denníka The Guardian.
Americký prezident Donald Trump tvrdil, že vojna v Iráne, ktorá začala v sobotu koordinovanými útokmi USA a Izraela na islamskú republiku, by mohla trvať približne štyri až päť týždňov, no mohla by pokračovať „oveľa dlhšie“.
Podľa ministra obrany Petea Hegsetha bude operácia pokračovať tak dlho, ako bude potrebné, aby sa dosiahli jej ciele. „O našom časovom harmonograme rozhodujeme len my,“ povedal vo štvrtok.
USA majú podľa slov Leavittovej dostatočné zásoby zbraní na pokrytie všetkých svojich operačných potrieb v Iráne.
Tvrdí, že Washington v súčasnosti zvažuje niekoľko potenciálnych kandidátov, ktorí by mohli prebrať vedenie v Iráne, kde v sobotu zahynul najvyšší duchovný vodca Alí Chameneí. Trump trvá na tom, že musí byť zapojený do tohto výberu. Hovorkyňa Bieleho domu neposkytla žiadne podrobnosti o tejto záležitosti.
Trump v piatok vyhlásil, že k dohode s Teheránom nedôjde a konflikt ukončí iba bezpodmienečná kapitulácia Iránu. Leavittová neskôr objasnila toto tvrdenie. „To, čo prezident myslí, je to, že on ako vrchný veliteľ ozbrojených síl USA určí, že Irán už viac nepredstavuje hrozbu Spojeným štátom americkým, a ciele operácie Ohromujúca zúrivosť (Epic Fury) sú úplne splnené. Potom bude Irán v podstate v situácii bezpodmienečnej kapitulácie - či to oni sami priznajú, alebo nie,“ povedala.
