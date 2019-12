Biely dom označil hlasovanie o impeachmente za zúfalú frašku

Washington 13. decembra (TASR) - Biely dom označil v piatok hlasovanie o impeachmente prezidenta USA Donalda Trumpa za "zúfalú frašku", píše agentúra AFP.



Trumpova hovorkyňa Stephanie Grishamová vo vyhlásení uviedla, že rozprava v právnom výbore Snemovne reprezentantov Kongresu USA, na konci ktorej došlo k odhlasovaniu dvoch bodov impeachmentu, "dosiahla hanebné zakončenie".



Členovia rozdeleného právneho výboru odhlasovali dva body budúcej žaloby (zneužitie právomoci a pohŕdanie Kongresom) voči Trumpovi v pomere hlasov 23 k 17 a posunuli ich na ďalšie hlasovanie. Celá snemovňa by o impeachmente mala hlasovať na budúci týždeň, po ňom bude nasledovať debata v Senáte.



"Prezident sa teší na to, že v Senáte sa mu dostane spravodlivého zaobchádzania a riadny proces, ktorý mu snemovňa naďalej nehanebne odmieta," povedala Grishamová.



Vyšetrovanie v rámci impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriava na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.



Vyšetrovanie prebiehajúce v snemovni môže vyústiť do ústavnej žaloby proti Trumpovi a v takom prípade by sa Trump stal tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi v roku 1998 a Andrewovi Johnsonovi v roku 1868. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu.