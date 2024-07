Biely dom označil výzvy na odstúpenie Bidena za smiešne

Washington 24. júla (TASR) - Biely dom označil v stredu za "smiešne" výzvy, aby prezident USA Joe Biden odstúpil z funkcie, pretože sa rozhodol stiahnuť svoju opätovnú kandidatúru na prezidenta. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Akýkoľvek návrh tohto typu je smiešny, to nie je to, čomu veríme," povedala hovorkyňa Bieleho domu Karine Jean-Pierreová. Dodala, že Bidenove rozhodnutie o stiahnutí kandidatúry nemá "nič spoločné s jeho zdravotným stavom".



Hovorkyňa zároveň poprela, že by Biely dom zatajil možné zhoršenie zdravotného stavu Bidena pred jeho rozhodnutím odstúpiť z boja o znovuzvolenie. "Nie je to tak," uviedla.



O stiahnutí svojej kandidatúry v novembrových prezidentských voľbách informoval Biden v nedeľu. Vysvetlil, že pôvodne mal v úmysle usilovať sa o znovuzvolenie, no dospel k názoru, že je v najlepšom záujme Demokratickej strany i krajiny, ak sa stiahne.



Tlak na odstúpenie Bidena z boja o Biely dom prudko vzrástol po jeho katastrofálnom vystúpení v júnovom televíznom dueli s republikánskym exprezidentom Donaldom Trumpom. Biden, vo veku 81 rokov najstarší úradujúci prezident Spojených štátov, počas debaty na stanici CNN hovoril chrapľavým hlasom a opakovane nebol schopný dokončiť svoje myšlienky. O tri roky mladší Trump pôsobil oveľa energickejšie a sústredenejšie, hoci predniesol množstvo prehnaných alebo nepravdivých tvrdení, na ktoré jeho oponent väčšinou nereagoval.



Po dueli Biden síce viackrát zopakoval, že z boja o Biely dom neodstúpi, no napokon sa obrovskému tlaku podvolil. Ako náhradu za seba navrhol svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú, ktorá okamžite rozbehla kampaň na získanie nominácie na augustovom zjazde Demokratickej strany.