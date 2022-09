Biely dom oznámil miliardový plán na boj proti hladu a obezite

Washington 28. septembra (TASR) - Biely dom v stredu oznámil, že viaceré veľké spoločnosti vrátane sietí rýchleho občerstvenia prijali záväzky v hodnote niekoľkých miliárd dolárov na vytvorenie celoštátnej stratégie na boj proti hladu a obezite. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Takmer 42 percent Američanov trpí určitou formou obezity a približne desať percent všetkých amerických domácností sa stretáva s potravinovou neistotou, píše AFP.



Americký prezident Joe Biden na Kongrese o hlade, výžive a zdraví v Bielom dome uviedol, že spoločnosť a súkromný sektor musia spolupracovať, aby "sa im do roku 2030 podarilo v Spojených štátoch ukončiť hlad a obmedziť choroby spôsobené stravovacími návykmi".



Agentúra AFP pripomína, že je veľmi nepravdepodobné, že by americký Kongres súhlasil s financovaním štátnych stravovacích programov, preto mal Biden ako prezident zviazané ruky. Podľa amerických predstaviteľov však využíva svoju prezidentskú funkciu na to, aby na stravovacích programoch spolupracoval s veľkými firmami.



Biely dom oznámil, že záväzky v hodnote osem miliárd dolárov, ktoré prijal od spoločností verejného i súkromného sektora, zahŕňajú aj podporu viac ako 100 organizácií – nemocníc, technologických gigantov či kľúčových subjektov potravinárskeho odvetvia.



"Všetci sa zaviazali k odvážnym plánom, ktorých výsledkom bude zlepšiť stravovanie, propagovať fyzickú aktivitu a zmierniť hlad a choroby súvisiace s nesprávnymi stravovacími návykmi," uviedli americkí predstavitelia.



Podľa Bieleho domu spôsobujú zlé stravovacie návyky čoraz častejší výskyt prípadov cukrovky 2.typu, obezity, vysokého krvného tlaku a určitých druhov rakoviny.