Biely dom oznámil oficiálny názov Trumpovho víťazného oblúka
Leavittová uviedla, že gigantická stavba bude vybudovaná pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA.
Autor TASR
Washington 16. apríla (TASR) – Víťazný oblúk, ktorého výstavbu vo Washingtone prezident USA Donald Trump propaguje už niekoľko mesiacov, už má oficiálny názov – bude sa volať Víťazný oblúk Spojených štátov. V stredu o tom informovala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová, píše AFP.
Leavittová uviedla, že gigantická stavba bude vybudovaná pri príležitosti 250. výročia nezávislosti USA. „Na počesť tejto historickej udalosti prezident Trump a ministerstvo vnútra predložia plány na Víťazný oblúk Spojených štátov,“ povedala novinárom hovorkyňa Bieleho domu.
Zároveň im ukázala aj návrh s vizualizáciou objektu - najprv ho držala hore nohami, ako poznamenala AFP, - a uviedla, že „monumentálny“ oblúk bude mať výšku 250 stôp (76,2 metra) „na počesť 250 rokov“ nezávislosti Spojených štátov.
Súčasťou návrhu je aj veľká Socha slobody na vrchole. V praxi to znamená, že táto stavba bude vyššia ako známy Víťazný oblúk v Paríži, ktorý je vysoký takmer 50 metrov.
Prvé kompletné vizualizácie Trump predstavil minulý piatok. Podľa plánov stavba vo Washingtone bude najväčšou svojho druhu na svete: prekoná aj Pamätník revolúcie v Mexiku a z tretieho miesta zosadí Víťazný oblúk v severokórejskej metropole Pchjongjang.
Návrhy projektu sa prvýkrát objavili v októbri 2025, keď novinári agentúry AFP zbadali model tejto stavby na Trumpovom stole v Oválnej pracovni. Médiá v USA túto stavbu rýchlo začali označovať ako „Arc de Trump“.
Oblúk je jedným z viacerých architektonických projektov, ktoré Trump realizuje počas svojho druhého funkčného obdobia – patrí sem aj výstavba tanečnej sály v Bielom dome či rekonštrukcia Kennedyho centra pre scénické umenie vo Washingtone.
Kritici tvrdia, že pozlátený oblúk, ktorý má prevýšiť aj Lincolnov pamätník, bude skôr pomníkom Trumpovej márnivosti.
Časť financií na jeho výstavbu má pochádzať aj z verejných zdrojov – dva milióny dolárov má poskytnúť Národný fond pre humanitné vedy a ďalších 13 miliónov dolárov má byť vyčlenených na dorovnanie darov, uviedla stanica ABC News.
