Biely dom oznámil termín prvej Bidenovej tlačovej konferencie

Washington 16. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden usporiada 25. marca svoju prvú oficiálnu tlačovú konferenciu od svojho nástupu do funkcie, uviedla v utorok tlačová tajomníčka Bieleho domu Jen Psakiová. Informovala o tom agentúra AFP.



Biden, ktorý zložil prezidentský sľub 20. januára, vytvoril týmto svojím prístupom precedens, keďže so zvolaním tlačovej konferencie v obvyklom formáte otáľal s porovnaní so svojimi predchodcami v úrade nezvyčajne dlho.



Biely dom však podotkol, že Biden namiesto toho často odpovedal na otázky novinárov v neformálnom prostredí a situáciách.



Agentúra AP pripomenula, že Biely dom čelil stupňujúcemu sa tlaku na usporiadanie Bidenovej tlačovej konferencie a jej zdržiavanie vyvolalo aj útoky republikánov.



Psakiová predtým avizovala, že Biden usporiada tlačovú konferenciu do konca marca.