Biely dom: Pakistan vyvíja rakety, ktoré by mohli zasiahnuť USA

Washington 20. decembra (TASR) - Jadrovo vyzbrojený Pakistan vyvíja balistické rakety dlhého doletu, prostredníctvom ktorých by mohol zasiahnuť ciele za hranicami južnej Ázie a dosiahnuť aj na Spojené štáty, uviedol vo štvrtok zástupca amerického poradcu pre národnú bezpečnosť Jon Finer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa Finera vyvolávajú kroky Pakistanu "skutočné otázky" ohľadom cieľov jeho raketového programu. "Úprimne povedané, je pre nás ťažké vnímať konanie Pakistanu inak ako vznikajúcu hrozbu pre Spojené štáty," ozrejmil vysokopostavený predstaviteľ Bieleho domu pre americký think tank Carnegie Endowment for International Peace.



"Pakistan vyvíja čoraz sofistikovanejšiu raketovú technológiu, od raketových systémov dlhého doletu až po zariadenia, ktoré by umožnili testovanie výrazne väčších raketových motorov," vysvetlil Finer. Podľa jeho slov bude "Pakistan schopný zasiahnuť ciele mimo územia južnej Ázie vrátane Spojených štátov", pokiaľ bude krajina pokračovať v tomto smerovaní, píše Reuters.



Prejav zástupcu prišiel deň po tom, ako Washington oznámil nové sankcie v súvislosti s pakistanským programom vývoja rakiet.