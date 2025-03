Biely dom po Trumpovom prejave nazval demokratov stranou šialenstva

Washington 6. marca (TASR) - Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová v stredu nazvala americkú Demokratickú stranu "stranou šialenstva a nenávisti" v nadväznosti na to, ako jej členovia protestovali počas prejavu prezidenta Donalda Trumpa v Kongrese. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Členovia Republikánskej strany tlieskali takmer každej vete prezidenta, zatiaľ čo demokratického kongresmana Ala Greena zo sály vyviedli pre opakované pokrikovanie a hrozenie Trumpovi palicou, ktorú kongresman používa pri chôdzi.



Niektorí demokrati protestovali v tichosti s transparentmi s nápismi "klamstvo" alebo "to je lož". "Demokrati sa ukázali ako strana šialenstva a nenávisti," uviedla v stredu Trumpova hovorkyňa Karoline Leavittová.



Počas prejavu v jednej chvíli niekoľko demokratov zakričalo "6. januára", ako odkaz na násilný útok podporovateľov Trumpa na budovu Kapitolu po tom, čo odmietol uznať prehru vo voľbách v roku 2020.



"Včerajšie správanie demokratov bolo úplne neúctivé a ukázalo ako veľmi sú vzdialení od americkej verejnosti," pokračovala Leavittová. "Bol to najhanobnejší moment v dejinách prezidentských prejavov v tejto krásnej komore," uviedla.



"Počas toho, čo mal byť zjednocujúci moment pre našu krajinu, demokrati v Kongrese kričali na prezidenta Spojených štátov," dodala.



Trump v utorok večer predniesol prejav, v ktorom hodnotil vlastné kroky slovami, že jeho administratíva "ešte len začína".