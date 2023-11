Biely dom poprel správy o dohode Izraela a Hamasu o zajatcoch

Washington 19. novembra (TASR) - Biely dom v nedeľu poprel správy o dosiahnutí dohody medzi palestínskym militantným hnutím Hamas a Izraelom o potenciálnom prepustení rukojemníkov výmenou za prestávky v bojoch. Reagoval tak na informácie denníka The Washington Post, podľa ktorého strany už predbežnú dohodu dosiahli, píše TASR.



WP s odvolaním na nemenované zdroje oboznámené s dohodou pôvodne tvrdil, že Izrael, Hamas a USA, ktoré ju sprostredkovávajú, sa dohodli na prepustení desiatok žien a detí, ktoré militanti zadržiavajú v Pásme Gazy. Výmenou za to by sa mali zastaviť boje na minimálne päť dní.



"Zatiaľ sme sa nedohodli, ale naďalej sa usilovne snažíme o dosiahnutie dohody," uviedla hovorkyňa Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Podrobná, šesťstranová dohoda podľa WP predpokladá, že počas prestávky v bojoch prepustia prvých 50 alebo viac rukojemníkov, a to každých 24 hodín a v menších skupinách. Prestávky by zároveň mali umožniť dodávku významného množstva humanitárnej pomoci vrátane paliva z Egypta do palestínskej enklávy.



Podľa citovaných zdrojov by sa mohlo prepustenie rukojemníkov začať v priebehu niekoľkých dní.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu a ďalších skupín po vpáde do Izraela zo 7. októbra približne 1200 ľudí, pričom ďalších zhruba 240 osôb zajali ako rukojemníkov a odvliekli do Pásma Gazy. Štyria z rukojemníkov boli neskôr prepustení a jeden ďalší bol oslobodený počas vojenskej operácie. Dosiaľ však nie je jasné, koľko zvyšných rukojemníkov je ešte nažive.