Biely dom poprel tvrdenia Číny o amerických špionážnych balónoch

Washington 13. februára (TASR) - Biely dom v pondelok poprel obvinenie Pekingu, že Spojené štáty posielajú nad Čínu svoje špionážne balóny, informovala agentúra AFP.



"Každé tvrdenie, že vláda USA prevádzkuje nad Čínskou ľudovou republikou sledovacie balóny, je nepravdivé," uviedla v statuse na platforme Twitter hovorkyňa americkej Rady pre národnú bezpečnosť Adrienne Watsonová.



Watsonová tiež deklarovala, že je to Čínska ľudová republika, "kto má program sledovacích balónov (lietajúcich) vo veľkých výškach na zber spravodajských informácií".



Americká predstaviteľka reagovala na tvrdenie hovorcu čínskeho ministerstva zahraničných vecí, ktorý v pondelok v Pekingu vyhlásil, že balóny Spojených štátov prenikli od januára 2022 do čínskeho vzdušného priestoru už viac ako desaťkrát.



"Ani pre USA nie je nezvyčajné nelegálne narušovanie vzdušného priestoru iných krajín," povedal na tlačovom brífingu hovorca Wang Wen-pin.



"Len od (januára) minulého roka americké balóny nelegálne preleteli nad Čínou viac ako 10-krát celkom bez súhlasu čínskych úradov," dodal.



Vzťahy medzi Pekingom a Washingtonom sa vyostrili v posledných týždňoch po tom, čo sa USA rozhodli 4. februára pri pobreží Južnej Karolíny zostreliť predpokladaný čínsky špionážny balón.



Čína tvrdí, že išlo o zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely. Washington to odmieta s tým, že bol vybavený sofistikovaným špionážnym zariadením.



Za predchádzajúce tri dni boli okrem toho v severoamerickom vzdušnom priestore zostrelené tri neidentifikované objekty: v nedeľu nad Hurónskym jazerom, v sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aljaškou.



O aké objekty išlo, zatiaľ nie je známe, boli však oveľa menšie ako zostrelený balón.