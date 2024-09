Biely dom: Postoj USA k používaniu zbraní dlhého dosahu sa nezmenil

Washington 13. septembra (TASR) - Spojené štáty neplánujú oznámiť novú politiku v súvislosti s Ukrajinou a jej žiadosťou o používanie západných ďalekonosných zbraní na útoky na ciele hlboko vo vnútrozemí Ruska. Oznámil to v piatok Biely dom, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Náš názor súvisiaci s poskytnutím schopností pre Ukrajinu spojených s údermi dlhého dosahu vnútri Ruska sa nezmenil," uviedol hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. "V tejto súvislosti by som nečakal nijaké veľké oznámenie," uviedol Kirby, narážajúc na piatkové rokovanie amerického prezidenta Joea Bidena s britským premiérom Keirom Starmerom.



Ukrajina v ostatných mesiacoch opakovane nalieha na svojich partnerov, aby jej povolili používať zbrane dlhého dosahu, ktoré jej dodávajú, pri útokoch na ciele ležiace hlboko vo vnútrozemí Ruska. Minister zahraničných vecí USA Antony Blinken v stredu v reakcii na tieto žiadosti počas návštevy Kyjeva uviedol, že o tom bude v piatok Biden vo Washingtone rokovať so Starmerom.



Podľa zdrojov agentúry AP bude zrejme Starmer počas stretnutia Bidena žiadať o povolenie dovoliť Ukrajine používať britské rakety Storm Shadow pri rozšírených útokoch na Rusko. Británia potrebuje povolenie Bidena, pretože v Spojených štátoch sa vyrábajú komponenty do týchto rakiet.



Spojené štáty a Británia už Ukrajine dodávajú svoje rakety ATACMS a Storm Shadow s dlhým dosahom. Nemecko však opakovane odmietlo Ukrajine poslať svoje rakety dlhého doletu Taurus. Nemecký kancelár Olaf Scholz toto stanovisko Berlína v piatok potvrdil, pripomína agentúra AFP.



"Nemecko spravilo jasné rozhodnutie o tom, čo urobíme a čo neurobíme. Toto rozhodnutie sa nezmení," uviedol Scholz na tlačovej konferencii v reakcii na otázku o raketách.



Viacerí ruskí predstavitelia vrátane prezidenta Vladimira Putina varovali, že ak Západ uvoľní pre Ukrajinu obmedzenia spojené s používaním ďalekonosných zbraní, bude to znamenať, že NATO vstúpi do priamej vojny s Ruskom.



Kirby v piatok povedal, že Spojené štáty Putinove vyhlásenia neberú na ľahkú váhu. "Už dokázal, že je schopný agresie, takže áno, berieme tieto komentáre vážne," uviedol.