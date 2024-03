Biely dom potvrdil smrť tretieho muža Hamasu Marwána Ísu

Washington 18. marca (TASR) - Poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan v pondelok potvrdil medializované správy, že pri izraelskom nálete prišiel o život významný predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Marwán Ísá.



Ako informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), Sullivan sa stal prvým vládnym predstaviteľom, ktorý potvrdil správu o smrti Ísu stojaceho v hierarchii Hamasu na treťom mieste.



"Ostatní najvyšší vodcovia sa skrývajú, pravdepodobne hlboko v sieti tunelov Hamasu, ale spravodlivosť si príde aj pre nich. Pomáhame to zabezpečiť," hovorí Sullivan na tlačovom brífingu v Bielom dome.



Predpokladá sa, že nažive a na slobode je stále vodca Hamasu Jahjá Sinwár.



Toto oznámenie prišlo krátko po tom, ako sa objavila správa, že prezident USA Joe Biden a izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok absolvovali spoločný telefonát.



Podľa Sullivana Sullivana Biden Netanjahuovi povedal, že Izrael má "právo ísť po Hamase", ale vyjadril obavy z rastúceho počtu obetí v Pásme Gazy a plánovanú izraelskú pozemnú operáciu v meste Rafahu, kde Palestínčania vysídlení z iných častí enklávy našli útočisko, označil za chybu.



Sullivan dodal, že Biden vyzval Izrael, aby vypracoval "jasnú, strategickú koncovku" pre vojnu s Hamasom.



Netanjahu potvrdil obsah rozhovorov s Bidenom v príspevku na sieti X a doplnil, že diskutovali o najnovšom vývoji vo vojne, vrátane deklarovaných cieľov Izraela eliminovať Hamas, oslobodiť rukojemníkov zajatých militantnou skupinou pri útoku zo 7. októbra 2023 a zabezpečiť, že Gaza už nikdy nebude pre Izrael predstavovať hrozbu. Netanjahu zároveň potvrdil zámer poskytnúť potrebnú humanitárnu pomoc, ktorá pomôže dosiahnuť tieto ciele.