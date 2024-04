Biely dom potvrdil telefonát medzi Bidenom a Netanjahuom

Washington 28. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden hovoril v nedeľu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a zopakoval svoj jasný postoj k možnej invázii izraelskej armády do mesta Rafah v pohraničí Pásma Gazy.



Podľa agentúry Reuters sa to uvádza vo vyhlásení Bieleho domu, ktoré neobsahuje viac podrobností o tejto časti rozhovoru.



Washington už dlhší čas argumentuje, že nemôže podporiť operáciu izraelskej armády v Rafahu bez vhodného a dôveryhodného humanitárneho plánu a ochrany viac ako milióna Palestínčanov, ktorí sa ukrývajú v Rafahu - najjužnejšom meste Pásma Gazy. Mnohí experti neveria, že Izrael bude schopný bezpečne evakuovať a postarať sa o toľko civilistov.



Obaja lídri sa naposledy rozprávali 13. apríla - po tom, čo Irán spustil na Izrael vlnu raketových a dronových útokov.



"Prezident (USA Joe Biden) opätovne potvrdil svoj pevný záväzok voči bezpečnosti Izraela," uvádza sa vo vyhlásení Bieleho domu.



Obaja lídri posúdili aj stav rokovaní, ktorých cieľom je dosiahnuť prepustenie rukojemníkov zadržiavaných od 7. októbra 2023 palestínskym radikálnym hnutím Hamas v súčinnosti s okamžitým prímerím v Pásme Gaze.



Denník The Times of Israel (TOI) doplnil, že Izrael a USA momentálne čakajú na odpoveď Hamasu na najnovší návrh dohody o rukojemníkoch. Reakcia Hamasu by mala prísť v najbližších dňoch.



Biden a Netanjahu diskutovali aj o zvýšenom tempe dodávok pomoci vrátane príprav na otvorenie nových hraničných priechodov do Pásma Gazy.



Podľa denníka TOI všetko nasvedčuje tomu, že spomínanými priechodmi sú Karni a Erez. Otvorenie ďalších hraničných priechodov sa považuje za nevyhnutné na zintenzívnenie dodávok humanitárnej pomoci najmä v súvislosti s obavami z možného vypuknutia hladomoru, objasnil TOI.



Biden podľa TOI v telefonáte zdôraznil nutnosť udržať pokrok v oblasti humanitárnych dodávok a zlepšiť koordináciu izraelských zložiek s humanitárnymi organizáciami.



Ide o problém, ktorý sa naplno ukázal, keď izraelská armáda pri svojom útoku zabila sedem humanitárnych pracovníkov z World Central Kitchen. Izrael odvtedy posilnil niektoré zo svojich mechanizmov na prevenciu konfliktných situácií, uzavrel TOI.