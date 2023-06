Biely dom potvrdil, že Blinken cez víkend navštívi Čínu

Washington 14. júna (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken odcestuje v piatok do Číny v rámci úsilia administratívy prezidenta USA Joea Bidena napraviť zhoršujúce sa vzťahy Washingtonu s Pekingom a udržať vzájomnú komunikáciu otvorenú, potvrdil v stredu Biely dom. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a AP.



"Blinken sa stretne s vysokopostavenými predstaviteľmi ČĽR (Čínskej ľudovej republiky), aby rokoval o dôležitosti udržovania otvorených komunikačných liniek pre zodpovedné spravovanie americko-čínskych vzťahov," uviedol hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí Matthew Miller.



Dodal, že Blinken tiež poukáže na bilaterálne záležitosti, ktoré sú zdrojom znepokojenia, ako aj globálne a regionálne záležitosti či potencionálnu spoluprácu pri zvládaní spoločných nadnárodných výziev.



Blinken bude najvyšší americký predstaviteľ, ktorý navštívi Čínu od nástupu amerického prezidenta Joea Bidena do úradu. Pôjde tiež o prvú návštevu šéfa americkej diplomacie v Číne za uplynulých päť rokov.



Pôvodne mal pritom Blinken vycestovať do Číny ešte vo februári. Túto návštevu však zrušil po tom, čo bol nad Spojenými štátmi zostrelený údajný čínsky špionážny balón.



Šéf americkej diplomacie pritom v utorok telefonoval so svojím čínskym rezortným kolegom Čchin Kangom, ktorý USA vyzval na rešpektovanie čínskych obáv.



Podľa agentúry AP sa Blinken stretne s Čchin Kangom v nedeľu, rovnako ako aj s najvyšším čínskym diplomatom Wangom I. V pondelok by sa podľa amerických predstaviteľov mohol stretnúť aj s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom. Do Číny Blinken odcestuje v piatok.



Napätie medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta prudko stúplo najmä pre Taiwan, demokratickú ostrovnú krajinu s vlastnou vládou, ktorú však Peking pokladá za súčasť Číny a nevylúčil ani jej ovládnutie silou.



Obe veľmoci vedú spory aj pre čoraz agresívnejšie správanie Číny v tichomorskom regióne, ako aj v oblasti obchodu a ľudských práv.