Biely dom potvrdil, že Hamas zneužíva nemocnice na vojenské účely

Washington/Jeruzalem 14. novembra (TASR) — Administratíva amerického prezidenta Joea Bidena v utorok potvrdila Izraelom opakované tvrdenia, že palestínske radikálne hnutie Hamas zneužíva nemocnice v palestínskom Pásme Gazy na svoje vojenské účely. Podľa spravodajského webu The Times of Israel (TOI) o tom informoval hovorca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Objasnil, že Spojené štáty majú informácie, že Hamas a Palestínsky islamský džihád používajú niektoré nemocnice v Pásme Gazy vrátane nemocnice Šifá v meste Gaza a tunely pod nimi "na ukrytie a podporu svojich vojenských operácií a na zadržiavanie rukojemníkov".



Kirby s odvolaním sa na hodnotenia amerických tajných služieb doplnil, že Hamas a členovia Palestínskeho islamského džihádu majú v nemocnici Šifá zriadené veliteľské a kontrolné centrum. Majú tam aj uložené zbrane a sú pripravení reagovať na izraelskú vojenskú operáciu proti tomuto zariadeniu.



Kirby vyhlásil, že napriek tomu USA nepodporujú útok izraelskej armády na nemocnicu Šifá zo vzduchu.



"Nemocnice a pacienti musia byť chránení," zdôraznil Kirby a pripomenul, že v interiéri tohto zdravotníckeho zariadenia sa ukrývajú nevinní ľudia a "nezaslúžia si, aby uviazli v krížovej paľbe".



Poukázal súčasne na náročnosť vojenskej operácie, ktorú sa Izrael snaží uskutočniť v situácii, keď sa bojovníci Hamasu pokúšajú zamiešať medzi civilné obyvateľstvo. Podobné kroky Hamasu však podľa neho neznižujú zodpovednosť Izraela za ochranu civilistov.



Kirby tiež informoval, že za posledných 24 hodín vstúpilo do pásma Gazy približne 115 kamiónov s humanitárnou pomocou, čím sa ich celkový počet od začiatku vojny zvýšil na 1100. Dodal, že z Pásma Gazy doteraz odišlo 600 amerických občanov a ich rodinných príslušníkov.