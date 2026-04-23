Biely dom: Presný termín, na to aby Irán uzavrel dohodu, určený nebol
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním.
Autor TASR
Washington 22. apríla (TASR) - Americký prezident Donald Trump doposiaľ nestanovil presný termín, do ktorého musí Irán predložiť mierový návrh, uviedla v stredu hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP, televízie BBC a Sky News.
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Leavittová v stredu potvrdila, že USA čakajú na takýto návrh od iránskych lídrov, medzi ktorými je podľa jej slov veľa „vnútorných rozporov“.
„Prezident nestanovil presný termín na doručenie iránskeho návrhu, na rozdiel od niektorých správ, ktoré som dnes videla. Konečný harmonogram určí najvyšší veliteľ a prezident Spojených štátov,“ povedala novinárom Leavittová.
Trump na súčasnom prímerí podľa nej trvá a „režimu, ktorý je úplne diskreditovaný, veľkoryso ponúka trochu flexibility“. Dodala, že USA v blokáde iránskych prístavov pokračujú.
Hovorkyne Bieleho domu sa vo Washingtone tiež spýtali, ako dlho bude vojna medzi USA a Iránom trvať. Trump tento konflikt podľa nej ukončí vtedy, „keď usúdi, že je to v najlepšom záujme Spojených štátov a amerického ľudu“.
Leavittová v stredu zároveň potvrdila, že Biely dom nepovažuje zadržanie dvoch kontajnerových lodí Iránom za porušenie prímeria. Iránske Revolučné gardy informovali o tomto zadržaní skôr v stredu.
„Nie, pretože to neboli americké lode, neboli to izraelské lode. Boli to dve medzinárodné plavidlá,“ odpovedala hovorkyňa pre televíziu Fox News.
Šéf Bieleho domu v utorok predĺžil dvojtýždňové prímerie vo vojne s Iránom tesne pred jeho vypršaním. Cieľom bolo podľa neho poskytnúť Teheránu viac času na predloženie jednotného návrhu na rokovania.
Leavittová v stredu potvrdila, že USA čakajú na takýto návrh od iránskych lídrov, medzi ktorými je podľa jej slov veľa „vnútorných rozporov“.
„Prezident nestanovil presný termín na doručenie iránskeho návrhu, na rozdiel od niektorých správ, ktoré som dnes videla. Konečný harmonogram určí najvyšší veliteľ a prezident Spojených štátov,“ povedala novinárom Leavittová.
Trump na súčasnom prímerí podľa nej trvá a „režimu, ktorý je úplne diskreditovaný, veľkoryso ponúka trochu flexibility“. Dodala, že USA v blokáde iránskych prístavov pokračujú.
Hovorkyne Bieleho domu sa vo Washingtone tiež spýtali, ako dlho bude vojna medzi USA a Iránom trvať. Trump tento konflikt podľa nej ukončí vtedy, „keď usúdi, že je to v najlepšom záujme Spojených štátov a amerického ľudu“.
Leavittová v stredu zároveň potvrdila, že Biely dom nepovažuje zadržanie dvoch kontajnerových lodí Iránom za porušenie prímeria. Iránske Revolučné gardy informovali o tomto zadržaní skôr v stredu.
„Nie, pretože to neboli americké lode, neboli to izraelské lode. Boli to dve medzinárodné plavidlá,“ odpovedala hovorkyňa pre televíziu Fox News.