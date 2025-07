Prezidenta Trumpa izraelské údery v Sýrii zaskočili, tvrdí Biely dom

Washington 22. júla (TASR) - Minulotýždňové údery Izraela na pozície v Sýrii amerického prezidenta Donalda Trumpa „zaskočili“. V pondelok to vyhlásila jeho hovorkyňa Karoline Leavittová, ktorá ozrejmila, že Trump po útokoch zavolal premiérovi Izraela Benjaminovi Netanjahuovi. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Izrael zaútočil na pozície sýrskej vlády v Damasku a v provincii Suwajdá minulý týždeň po tom, čo v tomto juhosýrskom regióne vypukli 13. júna nepokoje. Do ozbrojeného sporu sa v provincii dostali miestne milície etnicko-náboženskej menšiny drúzov a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a vzdušné útoky vykonal Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov.



Prezidenta „zaskočilo bombardovanie v Sýrii a tiež bombardovanie katolíckeho kostola v Gaze,“ povedala Leavittová novinárom na tlačovej konferencii. „V oboch prípadoch prezident urýchlene zavolal predsedovi vlády, aby tieto situácie napravil,“ ozrejmila.



Trump má podľa nej s Netanjahuom dobré pracovné vzťahy a obaja lídri spolu pravidelne komunikujú. „Pokiaľ ide o Sýriu, videli sme, že došlo k deeskalácii,“ uviedla hovorkyňa. AFP pripomína, že v provincii Suwajdá v piatok začalo platiť prímerie sprostredkované Spojenými štátmi.



Násilnosti si podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva vyžiadali 1260 životov, pričom takmer 200 drúzskych civilistov údajne popravili vládne jednotky.