Biely dom: Príde nová fáza vojny - presné zásahy voči vodcom Hamasu

Jeruzalem 15. decembra (TASR) - Vojna v Pásme Gazy sa posúva do novej fázy zameranej na presné zásahy voči vedeniu palestínskeho militantného hnutia Hamas a na operácie opierajúce sa o spravodajské informácie, vyhlásil v piatok v Izraeli poradca Bieleho domu pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Izrael sa dostáva pod čoraz väčší tlak medzinárodného spoločenstva, aby znížil počet civilných obetí svojej vojenskej operácie v Pásme Gazy, kde bolo od útoku Hamasu na južný Izrael zo 7. októbra zabitých takmer 19.000 palestínskych civilistov. Hamas zabil pri spomínanom útoku na Izrael okolo 1200 ľudí.



Podľa izraelskej armády Hamas zámerne umiestňuje svoju vojenskú infraštruktúru do civilných objektov alebo do ich okolia a palestínskych civilistov tak zneužíva ako ľudské štíty. Hamas to popiera.



Sullivan uviedol, že bude trvať mesiace, kým Izrael dosiahne svoje ciele vo vojne, ale boje budú prebiehať vo fázach a nastane odklon od súčasného intenzívneho bombardovania a pozemných operácií v Pásme Gazy.



Poradca Bieleho domu, ktorý má neskôr v piatok navštíviť palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása, neposkytol podrobnosti o načasovaní zmien v intenzite a charaktere vojny.



"Podmienky a načasovanie tohto posunu boli témou rozhovoru, ktorý som mal s (izraelským) premiérom Netanjahuom", s vojnovým kabinetom, veliteľmi izraelskej armády a s ministrom obrany, povedal Sullivan na tlačovej konferencii.



Sullivan odmietol odpovedať na otázku novinárov, či by Spojené štáty pozastavili vojenskú pomoc Izraelu, keby sa vojna nedostala do fázy nižšej intenzity s menším počtom civilných obetí. Poradca len povedal, že najlepší spôsob, ako v tom dosiahnuť dohodu, sú diskusie za zatvorenými dverami.