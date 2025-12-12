Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 12. december 2025Meniny má Otília
< sekcia Zahraničie

Biely dom pripísal náplasti na Trumpovej ruke podávaniu si rúk

.
Na snímke náplasti na ruke prezidenta USA Donalda Trumpa. Foto: TASR/AP

Trump opakovane obhajuje svoj zdravotný stav a porovnáva ho so zdravotným stavom svojho predchodcu Joea Bidena.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 12. decembra (TASR) - Biely dom vo štvrtok uviedol, za nosením náplastí na pravej ruke amerického prezidenta Donalda Trumpa je časté podávanie si rúk. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová tak zopakovala odpoveď, ktorú dala novinárom pred niekoľkými mesiacmi, keď sa internetom šírili dohady o zdraví 79-ročného prezidenta vzhľadom na modrinu na pravej ruke prekrytú hrubou vrstvou mejkapu.

Čo sa týka náplastí na ruke, aj na to sme vám poskytli vysvetlenie. V minulosti si prezident doslova neustále podával ruky. Taktiež denne užíva aspirín, čo potvrdili aj jeho predchádzajúce vyšetrenia a čo môže prispieť k modrinám, ktoré vidíte,“ uviedla Leavittová.

Trump opakovane obhajuje svoj zdravotný stav a porovnáva ho so zdravotným stavom svojho predchodcu Joea Bidena. O ňom tvrdí, že strácal svoje mentálne schopnosti až do takej miery, že do konca svojho mandátu nebol schopný vládnuť.

Americký prezident v utorok na platforme Truth Social zverejnil príspevok, v ktorom vyšetrovania svojho zdravia prirovnal k „vzbure, možno dokonca vlastizrade“. Trump v októbri podstúpil lekárske vyšetrenie vrátane magnetickej rezonancie (MRI) a podľa svojho doktora je vo výbornom zdravotnom stave.
.

Neprehliadnite

Premiér:Ak EÚ nebude rešpektovať suverénnu politiku, tradície, „skape“

CELÉ ZNENIE: Šiesti predsedovia vlád poslali list von der Leyenovej

KVASNICOVÁ: Neviem si úplne uvedomiť obrovskú váhu tej medaily

VIDEO: NEHODA AUTOBUSU PRI LUČENCI: Hlásia desať zranených