Biely dom: Rokovania s Iránom sú krokom vpred, ďalšie budú o týždeň

Washington/Teherán/Maskat 12. apríla (TASR) — Rokovania medzi USA a Iránom o jadrovom programe Teheránu, ktoré sa v sobotu uskutočnili v Maskate, hlavnom meste Ománu, sú „krokom vpred“ a boli „pozitívne a konštruktívne“. Konštatuje sa to vo vyhlásení Bieleho domu, citovanom agentúrou AFP.



„Tieto otázky sú veľmi komplikované a dnešná priama komunikácia osobitného vyslanca (Stevena) Witkoffa bola krokom vpred k dosiahnutiu obojstranne výhodného výsledku,“ uviedol Biely dom vo vyhlásení. Zároveň dodal, že obe strany sa dohodli na opätovnom stretnutí, ktoré sa uskutoční o týždeň 19. apríla.



Rozhovory medzi predstaviteľmi Iránu a Spojených štátov trvali približne dve hodiny. Irán zastupoval minister zahraničných vecí Abbás Arákčí, ktorý sa už v rokoch 2013 - 2015 zúčastnil na rokovaniach so svetovými mocnosťami o iránskom jadrovom programe. Administratívu amerického prezidenta Donalda Trumpa reprezentoval osobitný vyslanec Steve Witkoff.



Rokovania v Maskate prebiehali v oddelených miestnostiach, pričom ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busajdí pôsobil ako sprostredkovateľ.



Iránske ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že Arákčí a Witkoff po skončení rokovaní spolu hovorili „niekoľko minút“. Rozhovory boli podľa rezortu konštruktívne a prebehli „atmosfére vzájomného rešpektu“.



Arákčí pre iránsku štátnu televíziu neskôr povedal, že obe strany sa značne priblížili k jadru rokovaní, no dohoda si bude vyžadovať ústupky na oboch stranách. „Ani my, ani druhá strana nechceme neplodné rokovania, diskusie pre diskusie, plytvanie časom alebo rozhovory, ktoré sa povlečú večne,“ uviedol.



Šéf ománskej diplomacie, ktorého krajina už dlhodobo zohráva úlohu sprostredkovateľa medzi Iránom a západnými štátmi, v príspevku na sieti X uviedol, že rozhovory sa viedli v „priateľskej atmosfére“ a sú začiatkom úsilia o „spravodlivú a záväznú dohodu“. Arákčímu a Witkoffovi sa poďakoval za stretnutie, ktoré prebehlo „v priateľskej atmosfére“.