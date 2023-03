Biely dom: Rozhodnutie neposlať stíhačky Ukrajine nezmenia poľské migy

Washington/Varšava 16. marca (TASR) - Rozhodnutie Poľska stať sa prvou krajinou, ktorá pošle Ukrajine stíhačky MiG-29, nemení rozhodnutie Spojených štátov neposlať svoje stíhacie lietadlá Kyjevu, oznámil vo štvrtok Biely dom. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Nemení to náš kalkul týkajúci sa stíhačiek F-16," povedal novinárom hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. Ani krok Poľska "to neovplyvní, nezmení to," dodal.



Ukrajina opakovane žiada spojencov, aby jej poslali stíhačky, hoci v prvom rade žiadala stíhačky F-16 americkej výroby. Zatiaľ však žiadna západná krajina nesľúbila, že dá Kyjevu svoje bojové lietadlá.



Poľský prezident Andrzej Duda vo štvrtok po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom oznámil, že Varšava pošle Ukrajine štyri bojové lietadlá MiG-29, ktoré doteraz slúžili vzdušnej obrane Poľska.



"Môžeme povedať, že skutočne teraz posielame migy na Ukrajinu," potvrdil poľský prezident. Poľsko ich teraz má k dispozícii desať. "V najbližších dňoch, ak si dobre pamätám, dáme Ukrajine štyri lietadlá. Budú plne funkčné, ostatné sú v servise a budú sa postupne odovzdávať," spresnil postup Duda. Ukrajinskí piloti migy dobre ovládajú a môžu na nich lietať bez ďalšieho výcviku.



"Sú to tie migy, ktoré sme na začiatku 90. rokov prevzali po armáde Nemeckej demokratickej republiky. A tieto migy sú stále funkčné," dodal. Vzhľadom na technické možnosti ide zrejme o posledné roky ich fungovania.



Hovorca ukrajinských vzdušných síl Jurij Ihnat vyhlásil, že Ukrajina je "partnerom vďačná".



Vo štvrtok už poľský minister obrany Mariusz Blaszczak povedal, že Poľsko chce lietadlá MiG-29 presunúť Ukrajine "v rámci väčšej koalície krajín".



Na otázku o krajinách v tejto koalícii Blaszczak spomenul Slovensko, ale dodal: "Samozrejme, sme otvorení aj ďalším."