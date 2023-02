Biely dom: Rusko by mohlo Iránu poslať stíhačky ako súčasť spolupráce

Washington 24. februára (TASR) - Rusko zvažuje dodanie stíhačiek pre Irán ako súčasť rozšírenej vojenskej spolupráce, v rámci ktorej Teherán posiela Moskve čoraz viac zbraní. V piatok to uviedol Biely dom. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Domnievame sa, že Rusko by mohlo Iránu poskytnúť bezprecedentnú spoluprácu v oblasti obrany a dodať mu rakety, elektroniku a protivzdušnú obranu. Myslíme si, že Rusko by mohlo Iránu poslať aj stíhačky," povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Podľa Kirbyho sa Irán snaží spojenectvom s Ruskom posilniť vlastnú armádu. Agentúra AFP pripomína, že krajiny Západu uvalili na Teherán sankcie v súvislosti s iránskym jadrovým programom, čím Irán do veľkej miery izolovali.



"Irán sa snaží od Ruska nakúpiť ďalšie vojenské vybavenie vrátane útočných vrtuľníkov, radarov a bojové výcvikové lietadlá. Celkovo ide o vybavenie v hodnote miliárd dolárov," vyhlásil Kirby. USA sa podľa neho obávali, že takýto výmenný obchod by mohol fungovať obojstranne, pričom tieto obavy "sa stávajú realitou".



Teherán podľa Bieleho domu poskytol Rusku stovky dronov, delostreleckých zariadení a tankového streliva, upozorňuje AFP.