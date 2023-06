Biely dom: Rusko by mohlo vyrábať iránske drony už budúci rok

Washington 9. júna (TASR) – Rusko dostáva od Iránu materiál na výstavbu továrne na drony. Do plnej prevádzky by sa mohla dostať v prvej časti budúceho roka, uviedol v piatok hovorca americkej Rady pre národnú bezpečnosť John Kirby. TASR informácia prevzala od agentúry AFP.



Biely dom zverejnil satelitný záber možnej budúcej lokality takejto továrne v osobitnej ekonomickej zóne Alabuga asi 900 kilometrov východne od Moskvy.



"Vojenské partnerstvo Ruska a Iránu sa zjavne prehlbuje," uviedol Kirby s odvolaním sa na zistenia spravodajských služieb USA. Biely dom preto pripravuje odporúčanie firmám a vládam "aby neúmyselne neprispievali k iránskemu (dronovému) programu".



Washington odhaduje, že Irán dodal Rusku stovky útočných dronov a súvisiace vybavenie a pomohol mu tak pri invázii na Ukrajine. Podľa amerických údajov sa bezpilotné lietadlá vyrábajú v Iráne a do Ruska ich prepravujú cez Kaspické more.



Teherán výmenou za pomoc s vybudovaním továrne na drony žiada o nákup stíhačiek Su-35, útočných vrtuľníkov, radarov a cvičných lietadiel Jak-130 z Ruska, tvrdí Biely dom.



Kirby doplnil, že Spojené štáty budú pokračovať v uvaľovaní sankcií na aktérov zapojených do transferu iránskej vojenskej techniky do Ruska pre použitie na Ukrajine.



Irán opakovane poprel obvinenia USA, že posiela Rusku vojenské vybavenie v priebehu vojny na Ukrajine. Počas nej však Moskva a Teherán oživili spolupráca. Nedávno oznámili výstavbu železničného spojenia, ktorým chcú obísť tradičné námorné trasy i medzinárodné sankcie.