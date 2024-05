Biely dom: Rusko dodáva KĽDR ropu v množstve prekračujúcom úroveň OSN

Washington 2. mája (TASR) - Rusko v tichosti dodáva do Severnej Kórey rafinovanú ropu v množstve, ktorým zrejme porušuje limit stanovený Bezpečnostnou radou OSN. Povedal to vo štvrtok hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby. Zároveň naznačil, že USA v tejto súvislosti zvažujú uvalenie nových sankcií, informuje TASR podľa štvrtkovej správy agentúry Reuters.



K odhaleniu došlo deň po tom, ako bola v dôsledku marcového veta zo strany Ruska rozpustená skupina expertov OSN, ktorá monitorovala dodržiavanie sankcií OSN uvalených na Severnú Kóreu za jej jadrové zbrane a raketový program. Nemenovaný americký predstaviteľ označil ruské veto za vypočítavý krok, ktorým chcela Moskva zamaskovať svoje porušovanie rezolúcií BR OSN.



"V rovnakom čase, keď Moskva vetovala obnovenie mandátu skupiny, Rusko posielalo rafinovanú ropu z prístavu Vostočnyj do KĽDR," povedal novinárom Kirby.



Ruská a severokórejská misia OSN v New Yorku sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrili. Na základe sankcií OSN má Pchjongjang dovoz rafinovaných produktov obmedzený na 500.000 barelov ročne, pripomína Reuters.



Kirby teraz uviedol, že len v marci dodalo Rusko do KĽDR viac ako 165.000 barelov rafinovanej ropy, pričom vzhľadom na blízkosť ruských a severokórejských obchodných prístavov by Rusko podľa jeho slov mohlo s takýmito dodávkami pokračovať donekonečna.



Kirby tiež zdôraznil, že USA budú naďalej v koordinácii so svojimi partnermi vrátane Austrálie, Európskej únie, Japonska, Nového Zélandu, Južnej Kórey či Spojeného kráľovstva pokračovať v uvaľovaní sankcií "voči tým, ktorí pracujú na uľahčení dodávok zbraní a rafinovanej ropy medzi Ruskom a KĽDR".



Reuters pripomína, že v marci začala fungovať pracovná skupina USA a Južnej Kórey, ktorej cieľom je zabrániť KĽDR v získavaní nelegálnej ropy. USA a ďalšie západné krajiny okrem toho obviňujú Severnú Kóreu z toho, že Rusku dodáva zbrane následne používané v bojoch na Ukrajine. Moskva aj Pchjongjang obvinenia odmietajú.